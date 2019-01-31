اندلاع حريق في مستودع تخزين بمنزل بـ #الجموم

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد الدفاع المدني في الجموم، مساء أمس الأربعاء، حريقًا اندلع في مستودع تخزين في منزل بقرية الريان.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، فيما لم يتضح سبب الحادث أو أي تفاصيل أخرى.