أربعيني ينحر طفلاً أمام والدته في #المدينة!

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت منطقة المدينة المنورة، مساء أمس جريمة مروعة، حيث قام شخص مجهول في العقد الرابع من العمر بنحر طفل لم يتجاوز عمره السبعة أعوام، وذلك باستخدام زجاج أحد المحلات التجارية.

وفي التفاصيل، قام الجاني بكسر زجاج محل تجاري واستخدام الزجاج بقتل الطفل ونحره أمام والدته، واستطاع أحد أفراد الأمن من منسوبي أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة كشف الواقعة بعد مشاهدته لوالدة الطفل وهي تستنجد بالمارة لإنقاذ طفلها.

وقام الجاني بالاشتباك مع رجل الأمن، ونتج عن ذلك إصابة رجل الأمن بعدة إصابات بين الخفيفة والمتوسطة أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، وفقا لصحيفة “المدينة”.

وتم القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية وإحالته للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، بينما تم إحالة والدة الطفل إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة لإسعافها، حيث كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، ولازالت التحقيقات جارية مع الجاني وشهود الواقعة لكشف التفاصيل كاملة.