مصرع طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بـ #العويقيلة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الدفاع المدني في العويقيلة، مساء أمس الأربعاء، حادثة سقوط طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخراج الطفل، وتوفي لاحقًا في المستشفى.