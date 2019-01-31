مصرع طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بـ #العويقيلة

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت فرق الدفاع المدني في العويقيلة، مساء أمس الأربعاء، حادثة سقوط طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخراج الطفل، وتوفي لاحقًا في المستشفى.
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