شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مجاني لتحويل مواقع الويب إلى «PDF» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هناك العديد من الأسباب، التي تدعو المستخدم لتحويل مواقع الويب إلى مستندات PDF وتخزينها، للتوثيق أو الأدلة، أو لاستعمالها لاحقاً عن انقطاع الاتصال بالإنترنت، أو عند الرغبة في إرسال بعض المحتويات إلى الأصدقاء.

وغالباً ما تحول مواقع الويب إلى مستندات PDF بسهولة على الأجهزة المكتبية، بفضل دمج هذه الوظيفة في برامج تصفح الويب، مثل جوجل كروم، لكنها غير متوفرة في الإصدارات المخصصة للهواتف الذكية.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن استعمال تطبيق Web2PDF للهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد، ويتعين على المستخدم نسخ عنوان الإنترنت المرغوب، ليحول التطبيق الصفحة إلى مستند “بي دي إف” على الهاتف الذكي، ولكن التطبيق لا يدعم صفحات الويب، التي تستلزم تسجيل الدخول.