شكرا لقرائتكم مصر: مشروع قانون لمكافحة أنواع جديدة من المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:26

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون لمكافحة انتشار أنواع مستحدثة من المواد المخدرة غير مدركة على جدول المخدرات الوطني أو قوائم المراقبة الدولية، بأغلظ العقوبات «الإعدام»، في وقت أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنجاح معرض الكتاب الدولي في دورته الخمسين، معبراً عن «القوة الناعمة» لبلاده.



وبموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتجريم أنواع جديدة من المواد المخدرة (لم يسمها)، يُنتظر أن يُحال على البرلمان ليحال على اللجنة المختصة لمناقشته، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة ومن ثم إقراره.

ونص مشروع القانون على أنه في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكل صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، والتي شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة، فإنه «يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية (تصنيعية) ذات أثر تخديري، أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة

النفسية والعصبية.

وأضاف: كما يعاقب بالسجن المؤبد (25 سنة) والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة بتنظيم وزارة الثقافة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، قائلاَ: المعرض يُعد محفلاً ثقافياً دولياً، وفرصة لإظهار قوة مصر الناعمة. وأشار مدبولي إلى أن هذا الحدث في أول العام سيكون بداية لعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية في مناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام أيضاً. وتستمر فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة بين 23 كانون الثاني (يناير) وحتى 5 شباط (فبراير). وتخطت أعداد زائري المعرض المليون و200 ألف.