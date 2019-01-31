شكرا لقرائتكم الجزائر: الحزب الحاكم يبدأ جمع تواقيع الترشيح لبوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:10

أعلن منسق هيئة تسيير «حزب جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر معاذ بوشارب، الشروع في جمع تواقيع الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واستدعاء مؤتمر لأنصار الأخير في 9 شباط (فبراير) المقبل، ليقترب سيناريو ولاية بوتفليقة الخامسة أكثر من أي وقت مضى.



وأعلن الحزب الحاكم تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى ما بعد الانتخابات. وبرر بوشارب في لقاء مع أعضاء كتلتي الحزب في البرلمان، التأجيل بالحرص على وحدة الصف وراء مرشح الحزب. وتفادى ذكر اسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واكتفى بالقول: «إن مرشح الجبهة معروف»، كاشفاً عن تنصيب الهيئة الرسمية للتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها في 18 نيسان (أبريل) المقبل. وأفاد بوشارب بأن اللجنة تضم وزراء الحزب الحاليين والسابقين وكوادر الحزب العتيد في كامل المسؤوليات السابقة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وأضاف أن «مكونات الهيئة تقود حملة الحزب في الانتخابات، وهناك ثقل كبير على كاهلها، لكننا على يقين أن رئيس الجمهورية سيكون من حزبنا».

وفي سياق آخر، كشف منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني أن لقاءً سيجمع قادة التحالف الرئاسي المشكل من حزبه، إضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، و تجمع أمل الجزائر، يوم السبت المقبل لبلورة تصور واضح حول الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنها تلقت 153 طلباً للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الطلبات وردت من 14 شخصية لرؤساء أحزاب سياسية و139 طلباً لمرشحين مستقلين. ولفتت إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التواقيع تطبيقاً للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير بشكل جيد.