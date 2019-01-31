شكرا لقرائتكم البحرين: تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:05

أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء المستقل في مملكة البحرين، تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة.



وأفادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين بأن مثل هذه التصريحات تهدف إلى الالتفاف على معاناة الشعب الإيراني والناجمة عن ممارسات النظام في إيران وإعلائه دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر ويمارس ضده كل وسائل الإرهاب والقمع والتخويف ويتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل النظام في إيران.

وشددت الخارجية البحرينية على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يستوجب تحركاً فاعلاً وتصدياً حازمًا من المجتمع الدولي وإجبار النظام الإيراني على ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية وسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.