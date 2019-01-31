شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تعقد في مارس جولة محادثات بشأن الصحراء الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:14

تعتزم الأمم المتحدة عقد جولة محادثات جديدة في آذار (مارس) المقبل، تهدف إلى تسوية نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ عقود، على رغم عدم تحقيق الجولة السابقة أي تقدم جدي، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.



وقال مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كولر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن إنه ينوي عقد اجتماع يضم الجزائر، وجبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من الجزائر، والمغرب وموريتانيا لمتابعة الاجتماعات التي عقدت في جنيف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وكولر رئيس سابق لألمانيا تولّى مهامه كمبعوث أممي عام 2017، ومنحه المجلس «تأييداً بالإجماع» لمقاربته الحذرة والمتأنية في جمع كافة أطراف المفاوضات، بحسب ما أعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بعد الاجتماع.

وتقع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، على الطرف الغربي للصحراء الكبرى وتمتد على مسافة ألف كيلومتر على طول ساحل المحيط الأطلسي. وعندما انسحبت إسبانيا منها عام 1975، أرسلت الرباط آلاف الأشخاص عبر الحدود وأعلنت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب.

وفي العام التالي أعلنت «جبهة بوليساريو» إقامة «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» بدعم من الجزائر وليبيا، وتطالب بإجراء استفتاء حول تقرير المصير، ما ترفضه الرباط.

وفشلت وساطات الأمم المتحدة مراراً في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، حيث خاضت المغرب وبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991.

وخلال جولة المحادثات في كانون الأول الماضي، تمسّك الطرفان بمواقفهما ولم يتّفقا إلا على عقد لقاء جديد مطلع العام الحالي، لكنّ كولر أعلن أنه يمكن التوصّل إلى حل سلمي.

وبعد تلك الجولة قال كولر إن «الحل السلمي ممكن لهذا النزاع، ومن خلال مناقشاتنا، يتضح لي أن لا أحد يستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد أن من مصلحة الجميع حل هذا النزاع، وأنا مسرور للغاية لإعلان التزام الوفود المحادثات».

وبعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن أطلع كولر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خطّته. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «نعالج في الصحراء الغربية قضية مزمنة، وسيتطلّب الأمر عملاً وافراً من جانبنا ومن جانب الأطراف المعنيين من أجل المضي قدماً».

وأعلنت «بوليساريو» أنها اقترحت تبادل سجناء ونشر مراقبين لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، لكن طرحها لم يلق أي رد من الرباط. وقال سفير جنوب إفريقيا جيري ماتييلا إن «كولر سيعقد في شباط (فبراير) المقبل اجتماعات ثنائية مع جميع الفرقاء تحضيراً للجولة المقبلة».