شكرا لقرائتكم اتفاق يتيح إنزال مهاجري «سي ووتش» في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:21

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى سيتيح إنزال في إيطاليا «في الساعات المقبلة» المهاجرين الـ47 العالقين منذ 12 يوماً على متن سفينة «سي ووتش 3».



وصرّح كونتي أمام الصحافة في ميلانو أن «لوكسمبورغ أضيفت إلى قائمة الدول الصديقة التي استجابت إلى دعوتنا لاستقبال مهاجري، والآن نحن سبع دول، وفي الساعات المقبلة ستبدأ عمليات الإنزال».

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الدول السبع المعنية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ.

وسفينة «سي ووتش 3» التي تستأجرها منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وترفع العلم الهولندي، موجودة حالياً قبالة سواحل سرقوسة في جنوب شرق صقلية، حيث سُمح لها بالاحتماء من الأحوال الجوية السيئة. وعُقد الاجتماع في سرقوسة صباح أمس لتنظيم عميلة الإنزال على الأرجح، بحسب وسائل إعلام.

وعلى غرار ما حصل مطلع الشهر الجاري في مالطا أثناء إنزال مهاجرين آخرين أنقذتهم «سي ووتش 3» وعلقوا في عرض البحر أسبوعين، يُرجح أن تبقى السفينة في البحر وأن تودع المهاجرين إلى زوارق تابعة للسلطات ستنقلهم إلى مرفأ.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في قمة دول جنوب البحر المتوسط في جنوب نيقوسيا أخيراً أن فرنسا مستعدة «لتقاسم التكفل» بالمهاجرين الـ47. وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أكد من جهته أن المهاجرين لن يتمكنوا من النزول في إيطاليا إلا إذا كانوا سيرحلون إلى ألمانيا، بلد منشأ المنظمة غير الحكومية، أو هولندا التي ترفع السفينة علمها.