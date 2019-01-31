شكرا لقرائتكم العراق: تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:38

أكد العراق اتخاذ اجراءات صارمة على الحدود السورية لمنع تسلل فلول تنظيم «داعش» الإرهابي عبر الحدود، فيما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على جماعة إرهابية تقوم بتوزيع الأموال على عوائل تنظيم «داعش» في محافظة كركوك.



وأفادت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في بيان بأن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المنتشرة على الشريط الحدودي العراقي- السوري ضمن قيادة عمليات الجزيرة متمثلة بلواء المشاة الآلي الـ37، والتي تقوم بعملية المسك والإسناد مع قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، باشرت بتأمين منفذ حصيبة الحدودي مع سورية في بلدة القائم». وأشار الى أن «العملية حصلت بإشراف مباشر من قائد عمليات الجزيرة، بهدف صد أي محاولة اختراق عبر المنفذ والمناطق الممتدة على الشريط الحدودي، من خلال الانتشار المميز للقطعات وفق خطة قيادة العمليات، بإضافة إلى الإسناد المدفعي والجوي والمرابطات والدوريات والكمائن الليلية والنهارية والجهد الاستخباراتي ونشر كاميرات المراقبة الحرارية على منفذ حصيبة والشريط الحدودي، بالإضافة الى قوة الاحتياط الضاربة لكشف وإحباط ومعالجة أي تحرك من قبل عصابات داعش إلى داخل الحدود العراقية».

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن «مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابيين مكونة من ثلاثة متهمين ومتهمة تقوم بتوزيع المساعدات المالية (كفالات) الى عوائل تنظيم «داعش» في منطقة الفيالق بكركوك». وأوضح انه «تم القاء القبض عليهم بالجرم المشهود بعد تعقبهم في ناحية يايجي في قرية باجوان». ولفت الى ان «العملية تمت استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة وتشكيل فريق مختص نجح في عملية القبض عليهم».

وأفاد «مركز الإعلام الأمني» في بيان بأن «مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية، القت القبض على 15 متهماً مطلوباً بجرائم مختلفة، ٦ منهم بجرائم سرقة و ٤ من عناصر «داعش» مطلوبين بقضايا إرهابية».