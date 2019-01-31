شكرا لقرائتكم اسرائيل تخرق السياج التقني عند حدود الوزاني والصراف يؤكد في عشاء "دولي" التنسيق مع "يونيفيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:21

خرقت قوات العدو الاسرائيلي اليوم، السياج التقني عند حدود الوزاني في قضاء مرجعيون، وقام نحو 20 عنصرا بالتفتيش على مجرى النهر بواسطة الكلاب البوليسية وبمواكبة مروحيتين عسكريتين معاديتين. كما نفذت عملية تمشيط استمرت حوالى الساعة عادت بعدها باتجاه المنطقة المحتلة، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء الغجر والعباسبة والاطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة. وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، واضافت: " إن قوات الاحتلال تابعت أعمال الحفر في النقاط الحدودية كافة. فمقابل نقطة الجيش في عديسة، داخل السياج التقني في حرج مستعمرة مسكفعام، عملت بوكلين على استحداث سواتر ترابية، كما واصلت أعمال بناء الجدار في الارض المتنازع عليها في نقطة المحافر مقابل عديسة. أما مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا، فتتواصل أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني، وعلى حدود بلدتي عديسة وكفركلا، قامت قوات العدو بتركيب شبك حديدي فوق الجدار الفاصل.



الجيش اللبناني يمسح مقابل أعمال الحفر

وافيد أن وحدة من الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني حضرت الى محلة حاجز العديسة مقابل أعمال الحفر التي قامت بها قوات العدو وقامت بتحديد نقاط ومسح للمنطقة.

ومساء سجل تحليق لمروحيتين اسرائيليتين في أجواء العباسية، الغجر، وادي العسل، والاطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة.

الى ذلك أقام وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، حفل استقبال تلاه مأدبة عشاء في نادي الضباط في اليرزة، في حضور عدد من السفراء المعتمدين في بيروت وقائد "يونيفيل" ستيفانو ديل كول. استهل بكلمة للوزير الصراف توجه فيها إلى الحضور مؤكدا "التنسيق القائم بين الجيش اللبناني ويونيفيل"، لافتا الى أن "لبنان لا ينوي الاعتداء على أحد".

كما شكر الصراف للولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وايطاليا واسبانيا "دعمهم ووقوفهم الدائم الى جانب الجيش اللبناني".