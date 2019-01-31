شكرا لقرائتكم 28 قتيلاً حصيلة غرق زورقين قبالة جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أديس أبابا - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:06

ارتفعت حصيلة غرق زورقين قبالة سواحل جيبوتي إلى 28 قتيلاً، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس. وعُثر على 5 جثث مساء أول من أمس، فيما تم «انتشال 23 جثةً صباحاً»، كما أكدت مديرة مهمة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لاليني فيراسامي لوكالة «فرانس برس». وأضافت أن «خفر السواحل يواصلون البحث» عن بقية المفقودين.



وغرق الزورقان بعد 30 دقيقة على انطلاقهما من بلدة غودوريا في الساحل الشمالي الشرقي لجيبوتي، فيما كان البحر هائجاً.

وأوضحت فيراسامي أنه عثر على ناجيين مباشرةً بعد الغرق، بينما أرسل «بضعة» آخرون مساء أول من أمس إلى قاعدة لمنظمة الهجرة الدولية في مدينة أوبوك جنوب غودوريا. وقدّر أحد الناجين عدد ركاب الزورق الذي كان على متنه بـ130 شخصاً، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الثاني.

وتحولت جيبوتي في السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور للمهاجرين الباحثين عن عمل في الخليج، بسبب موقعها على البحر الأحمر مقابل اليمن الذي يشهد حرباً، وبين الصومال التي تعيش حالة من عدم الاستقرار، وإثيوبيا.

ووفق منظمة الهجرة الدولية، فإن أحد الطرق التي يسلكها المهاجرون المنطلقون من جيبوتي إلى الخليج يمر عبر شمال اليمن، لكن هذا الطريق محفوف بالخطر.