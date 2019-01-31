شكرا لقرائتكم ألمانيا: اعتقال 3 عراقيين يُشتبه في تخطيطهم لهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب، رويترز - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:22

أعلنت النيابة العامة الفيديرالية الألمانية أمس، اعتقال ثلاثة عراقيين يُشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.



وعرّفت الرجال الثلاثة بأنهم شاهين ف. وحيرش ف. ورؤوف ف. علماً أن أحدهم عمره 36 سنة والآخرين 23 سنة. وأضافت أن اثنين من المشبوهين قررا أواخر العام 2018 التخطيط لشنّ هجوم في ألمانيا، وتابعت: «وفقاً للنتائج حتى الآن، لم يكن المشبوهون اختاروا بعد هدفاً محدداً لهجومهم»، علماً أن القوات الخاصة في الشرطة الفيديرالية اعتقلتهم في ولاية شليسفيش-هولشتاين شمال البلاد.

وذكرت النيابة أن شاهين حمّل تعليمات من الانترنت حول كيفية صنع قنبلة، وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في المملكة المتحدة، لكن السلطات البريطانية منعت وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا. وأضافت أن شاهين وحيرش حاولا صنع عبوة ناسفة، باستخدام بارود من الألعاب النارية الخاصة باحتفالات رأس السنة، واتصلا برؤوف في شأن شراء سلاح ناري، لكن ثمنه دفعهم إلى التخلّي عن المشروع. وتابعت: «إضافة إلى ذلك، فكّر المشبوهون في استخدام سيارة في هجومهم. لذلك بدأ شاهين ف. في تلقي دروس في القيادة مطلع العام 2019 على أقصى تقدير».

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن المشبوهين الثلاثة الذين وصلوا إلى ألمانيا عام 2015، كانوا يحاولون إعداد قنبلة ونفذوا تجارب على متفجرات. وأضاف أنه لم يتضح بعد هل لديهم صلات بتنظيم إرهابي، مستدركاً أن محاولتهم إعداد قنبلة تكفي لاعتبارهم يشكّلون «خطراً إرهابياً».