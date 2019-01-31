شكرا لقرائتكم السودان: إطلاق سراح ابنة الصادق المهدي بعد ساعات من اعتقالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - رويترز، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:50

أطلقت السلطات السودانية سراح مريم الصادق المهدي، ابنة أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية الصادق المهدي، ونائب رئيس «حزب الأمة»، وذلك عقب اعتقالها عدة ساعات.



وألقت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني النافذ القبض على مريم من منزلها. وقالت رباح الصادق، شقيقة مريم: «إن عناصر أمنية وصلت إلى منزل مريم صباح أمس، واعتقلتها من دون أن تُبرز مستند استدعاء، وحتى الآن لم تعد ولا نعرف عنها شيئاً». ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار مدير الأمن والمخابرات السوداني قراراً بإطلاق سراح عشرات المحتجين المعتقلين.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد الذين أطلق سراحهم، في حين تؤكد مجموعات حقوقية أن أكثر من ألف متظاهر وقائد معارض وناشط وصحافي اعتقلوا خلال عمليات قمع جهاز الأمن والمخابرات للتظاهرات.

وبصفتها نائب رئيس «حزب الأمة»، نظمت مريم بشكل دوري فعاليات مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، كما يدعم والدها التظاهرات المطالبة بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 3 عقود.