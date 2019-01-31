شكرا لقرائتكم واشنطن تريد «شفافية» نووية» من موسكو وبكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:41

طالبت الولايات المتحدة أمس بمزيد من الشفافية، مع اتهامها الصين وروسيا بأنهما لا تقدّمان تقارير كاملة عن برامجهما النووية. جاء ذلك خلال لقاء تعقده في بكين، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكلها تملك أسلحة نووية، لمناقشة عدم انتشار تلك الأسلحة ونزعها. وقالت أندريا تومبسون، وكيلة الخارجية الأميركية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، إن «نتائج غير متساوية» ظهرت في إطار جهود تحسين الشفافية وفق معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. وأضافت: «اتفقنا سابقاً على شكل لتقديم تقارير، لكن الهوّة ضخمة بين تقارير الولايات المتحدة وتلك التي تعدّها الصين وروسيا. لا يمكنني التشديد أكثر على أهمية الشفافية». وتابعت: «نتطلّع الى مناقشة كيفية تعزيز الشفافية، مع تأكيدنا للآخرين على الخطوات الفعلية التي نتخذها لتحقيق توافق تام مع التزاماتنا وواجباتنا في إطار نزع الأسلحة النووية والحدّ من انتشارها».



في المقابل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن «السلوكيات الأحادية» تهدّد جهود عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أن «مشكلات كثيرة تبقى من دون حلّ نتيجة غياب الإرادة السياسية»، وشكا من أن هناك «نقصاً واضحاً في الثقة المتبادلة» بين الدول الخمس. ورأى «زعزعة للنظام» القائم على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وزاد: «هذا أمر آثاره خطرة وسلبية».

يأتي ذلك بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي أبرمتها واشنطن وموسكو عام 1987، إذ اتهم روسيا بانتهاكها. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من سباق تسلّح جديد.