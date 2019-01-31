شكرا لقرائتكم اعتقال عشرات الطيارين العسكريين في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:11

أعلنت النيابة العامة في أنقرة اعتقال 63 شخصاً، معظمهم طيارون عسكريون، للاشتباه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.



وأشارت إلى أن بين المشبوهين 46 طيار مروحية ما زالوا في الخدمة العسكرية، وطيارَين سابقين، والبقية مدنيون يعملون لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية.

واعتقلت السلطات أكثر من 50 ألف شخص، خلال حملة «تطهير» نفذتها بعد المحاولة الفاشلة، كما عزلت أو جمّدت عمل أكثر من 140 ألفاً. وكثفت أجهزة الأمن حملاتها ومداهماتها في الأسابيع الماضية، إذ تفيد تقارير باعتقالات شبه يومية في تركيا.