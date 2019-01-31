شكرا لقرائتكم رئيس لبنان لوفد ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 21:30

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "اهمية الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في عملية مكافحة الفساد، شأنه في ذلك شأن الهيئات الرقابية الاخرى المدعوة الى التعاون للحد من تنامي هذه الظاهرة". واشار خلال استقباله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي احمد حمدان، الى ان "مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتشعبت المداخلات، لانها جزء من العملية الاصلاحية التي بدأت قبل عامين وستستمر بزخم خلال المرحلة المقبلة".



واعتبر رئيس الجمهورية ان "الخطوات التي تمت حتى الان في مجال مكافحة الفساد اسست لنهج جديد"، داعيا ديوان المحاسبة الى "تعزيز رقابته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء"، ولافتا الى ان "عمليات التجزئة التي تحصل في عدد من الادارات تعتبر من التجاوزات التي يجب وضع حد لها". وشدد على "اهمية الرقابة على تنفيذ الصفقات والالتزامات في الادارات وكذلك على ضرورة اخضاع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة"، لافتا الى "اهمية التمييز بين الاشاعات والحقائق لان الاصلاح ليس هدفه التجني او اعتماد الكيدية مع احد، بل وقف الاضرار التي تصيب المواطن والدولة على حد سواء نتيجة تفشي ظاهرة الفساد".

وكان القاضي حمدان سلم الرئيس عون خلال الاجتماع، التقرير السنوي لديوان المحاسبة والذي تضمن "ابرز ما حققه الديوان على رغم العدد غير الكافي من القضاء والمراقبين والمدققين". واوضح حمدان انه "تم اتخاذ 4074 قرارا هذه السنة عن الغرف الخمس في الديوان".

وضم وفد مجلس ديوان المحاسبة الى رئيسه القاضي حمدان، المدعي العام القاضي فوزي خميس، ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضى ناصر وناصيف ناصيف وانعام بستاني.