شكرا لقرائتكم "الكتائب": لحكومة اختصاصيين قادرة على الاصلاح في موازاة حوار يبحث في المسائل السيادية والكيانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 21:45

رأى حزب "الكتائب اللبنانية" أن "ازمة تشكيل الحكومة دخلت شهرها التاسع واضعة البلاد عند شفير الهاوية، فيما الافرقاء المعنيون يتصارعون على بضع حقائب وزارية، فكيف سيكون الحال بينهم إن شكلت الحكومة وكيف سيتفقون على معالجة الملفات المصيرية، خصوصا أن أطرافا تملك اجندات خاصة بها تتجاهل سيادة الدولة وقرارها، وتورّط بمواقفها وافعالها لبنان في ازمات المنطقة، وتعمّق الانقسام بين شركاء الوطن" . وجدد الحزب امام هذا الانسداد السياسي والاقتصادي والمالي القاتل، طرحه "بتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على الاصلاح العاجل، في موازاة حوار وطني، يبحث في المسائل السيادية والكيانية" .



واستنكر "الكتائب" في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل "استسهال السلطة السياسية العمل بالاستثناءات على حساب القاعدة، الأمر الذي يخرج لبنان من النظام الديموقراطي البرلماني المحكوم بالدستور، إلى نظام الطوارئ والأمر الواقع. فبدلاً من الإسراع في تشكيل حكومة وإقرار موازنة وإحالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفق الأصول، ها هي السلطة السياسية تفتّش عن إقرار موازنة عبر حكومة تصريف أعمال وتحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب مخالفةً للدستور والقواعد التشريعية وتضرب بعرض الحائط الانتظامين المالي والقانوني".

واذ حذّر "الكتائب" من إغراق الشوارع بالنفايات من جديد، مع وصول القدرة الاستيعابية لمطمري برج حمود والجديدة الى نهايتها، وفق بيان المتعهد، ومن دون جاهزية البديل بعد سنتين ونصف السنة على افتتاحهما. دعا النيابة العامة المالية الى "التحرك للتحقيق في مدى ملاءمة العمل المنجز لقرار مجلس الوزراء، خصوصا أن الخطة الاساسية كانت تلحظ استيعابا لاربع سنوات، ويطالب بتحقيق برلماني في اسباب تقصير الوزارات والادارات المعنية عن اجتراح البديل، وتخيير المواطنين مجدداً بين السيئ والاسوأ، اي بين خياري النفايات في الشارع او توسيع المطامر البحرية".

وبعدما رحب بانضمام ثلاثة نواب سابقين فازوا بالعضوية هم ايلي ماروني وسامر سعادة وفادي الهبر.اطلع المكتب السياسي الكتائبي، على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام الـ31 للحزب في الخامس عشر في 15، 16 و17 شباط (فبراير) المقبل، واخذ علما باكتمال عقد المؤتمرين والذي سيبلغ اربعماية ومندوبين (402) بعد إتمام العمليات الانتخابية في الاقاليم والمناطق والندوات والمصالح الجماهيرية ومناطق الاغتراب .