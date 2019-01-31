شكرا لقرائتكم كارديل ودعت الحريري: لحكومة وحدة وطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 21:24

في اطار جولاتها الوداعية على المسؤولين اللبنانيين، زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة في لبنان برنيل دالير كارديل، الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في "بيت الوسط"، وقالت بعد اللقاء: "لقد كان من دواعي سروري ان التقي الرئيس الحريري والزيارة كانت وداعية قبل انتهاء مهمتي كمنسق خاص للامم المتحدة في لبنان".



واضافت: "عبرت عن شكري العميق له وللبنان على الدعم الذي قدمه للعمل الذي قام به مكتبي خلال العام الماضي ولكل الجهود التي قامت بها الامم المتحدة بلبنان في مختلف المجالات ولا سيما الامن والسلام والتنمية والمساعدات الاجتماعية وحقوق الانسان. وتمنيت للرئيس النجاح في جهوده لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وهذا امر اساسي من اجل استقرار واستمرارية مؤسسات الدولة وتمكين لبنان من الاستفادة الكاملة من خارطة طريق الدعم الدولي التي وضعت خلال مؤتمرات روما وباريس وبروكسل العام الماضي. وانا مسرورة جدا لانني شاركت بهذا الدعم الدولي الملموس للبنان بما في ذلك من خلال المؤتمرات الثلاثة التي عقدت في العام الماضي".

وزادت: "ناقشنا ايضا تنفيذ لبنان لقرارات الامم المتحدة لا سيما القرار 1701. وآمل في ان تبقى الحكومة الجديدة ملتزمة بالوفاء بالتزامات لبنان الدولية، والامم المتحدة ستواصل بشكل وثيق بالشراكة مع لبنان لدعم استقراره وسيادته وسلطته. انا ممتنة جدا لعلاقات العمل الممتازة التي كانت بيني وبين الرئيس المكلف خلال مهمتي هنا في لبنان".

اجتماع نفطي

وتراس الرئيس الحريري اجتماعا حضره وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رئيس هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، الاستشاري اندريه غراي ومستشارة الوزير ابي خليل ندى البستاني ومستشاري الرئيس الحريري نديم المنلا وهزار كركلا.

بعد اللقاء قال ابي خليل: "وضعنا الرئيس الحريري في تفاصيل العروض التقنية لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء محطات الغاز.