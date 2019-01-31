شكرا لقرائتكم جنبلاط: باعوا الثروة الوطنية عبر سماسرة الدول سنطعن بتلزيمات التراضي وحذار من سلفة للكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:25

كتب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "‏وفي أوج الازمة الحكومية جرى تلزيم بشبه التراضي لمرفقين أساسيين من الملك العام. خزانات مصفاة طرابلس والمحطة الكهربائية لدير عمار. باعوا عبر سماسرة الدول وحداثة النعمة الثروة الوطنية. وبالمناسبة صدر تقرير البنك الدولي وMacKenzie اللذين يحذران من رفع سعر الكهرباء قبل وقف الهدر ".



وأبي خليل يرد

ورد وزير الطاقة سيزار أبي خليل عبر "تويتر" على جنبلاط من دون أن يسميه قائلاً: "تم تلزيم ديرعمار٢ بمناقصة جرت في إدارة المناقصات وافق عليها ديوان المحاسبة وأقرها مجلس الوزراء و بعد سنوات من تعطيلهم أقر مجلس الوزراء طريقة تمويل جديدة من ضمن القانون ومع نفس الشركة".

وأضاف أبي خليل: "فازت روسنيفت بعقد تشغيل المنشآت في الشمال بمناقصة عالمية منذ أكثر من ١٠ اشهر انقضت بمفاوضات لتحصين العقد لبنانياً ضد السماسرة لدى الدول المنزعجة".

ومساء غرد جنبلاط متابعا: "سيطعن الحزب الاشتراكي في هذه التلزيمات بالتراضي التي جرت في ما يتعلق بالمصفاة وبدير عمار. وكفى استهزاء بعقول الناس حيث اصبحت البلاد وثرواتها بيد الخواجات الجدد وشركائهم من رحم الجيش الاميركي او فضلاته. وحذار من تسويق سلفة جديدة للكهرباء (إعطاء ضوء اخضر لسلفة 2700 بليون ليرة لكهرباء لبنان لمصاريف مستقبلية من دون أي اشارة الى القوانين السابقة التي تتعلق بوجوب تنظيم او انشاء الهيئة الناظمة داخل وزارة الطاقة، وتشكيل مجلس ادارة) والمصلحة تتغاضى عن 40 في المئة من الهدر".