شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 172 مرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية بينهم 14 رئيس حزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم /الأربعاء/، أنها تلقت 172 طلبًا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل القادم.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - فى بيان اليوم - أنه حتى مساء اليوم تم استقبال 153 طلب رغبة فى الترشح منها 14 طلبًا لرؤساء أحزاب سياسية، و158 طلبًا لمرشحين مستقلين، مشيرة إلى أن طالبى الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير فى ظروف جيدة.

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت يوم 18 يناير الجارى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 18 أبريل القادم.

يذكر أن المجلس الدستورى أعلن - فى وقت سابق - أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 3 مارس القادم.