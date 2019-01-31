انت الان تتابع أمن السودان يعتقل ابنة زعيم المعارضة «الصادق المهدي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت رباح الصادق المهدي ابنة أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية الصادق المهدي، إن قوات الأمن اعتقلت شقيقتها مريم اليوم، والمعتقلة هي نائبة زعيم حزب الأمة المعارض الذي يرأسه والدها آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا للسودان، كما أكدت صفحة الحزب على موقع «تويتر»، خبر الاعتقال، إذ قال الحزب في التغريدة إن: «قوة من 5 أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي بالصافية ببحري، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل».

وفي فبراير الماضي، بدأت السلطات السودانية، إخلاء سبيل عشرات المعتقلين، وأبقت على آخرين من سجن "كوبر"، وحازت قيادات في حزب الأمة القومي النصيب الأكبر من قرار الإفراج، بينما لا تزال زعامات الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، إضافة إلى عدد من الصحفيين، قيد الاعتقال. وتم الإفراج عن نحو 80 معتقلا من القوى السياسة