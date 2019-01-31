دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Xiaomi تطلق هاتف Redmi Go منخفض التكلفة بسعر 90 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث إصدارات Xiaomi من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة Redmi Go، الذي ينطلق إلى الأسواق بسعر 90 دولار كأول هاتف Android Go من الشركة.

أول إصدار من شاومي من هواتف Android Go تقدمه الشركة اليوم في هاتف منخفض التكلفة Redmi Go، مع نظام تشغيل Android 8.1 Oreo Go، وسعر أقل من 100 دولار.

ويأتي Redmi Go كأحد هواتف Android Go التي تستهدف المناطق التي لا تحظى بتغطية جيدة لشبكة الإنترنت، حيث يأتي الهاتف بتطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً من Gmail Go، وYouTube Go، وهي إصدارات خاصة من التطبيقات تعمل على توفير البيانات وأيضاً السعة التخزينية في الهاتف.

كما يتميز هاتف Redmi Go بحجم شاشة 5 إنش مميزة بدقة عرض 720 بيكسل، أيضاً يأتي بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وتقدم شاومي هذا الإصدار بقدرة جيدة للبطارية تصل إلى 3000 mAh.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 425، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام وسعة تخزين 8 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Go في أسواق أوروبا قريباً بسعر 80 يورو.

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هذا الموضوع Xiaomi تطلق هاتف Redmi Go منخفض التكلفة بسعر 90 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.