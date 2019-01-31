دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قصة صبي أمريكي كشف هذه الثغرة في تطبيق "فيس تايم"

اكتشف الصبي الأمريكي غرانت تومبسون، صاحب الـ 14 سنة ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق المحادثة بالفيديو "فيس تايم" تُتيح للأشخاص التصنت على مستخدمي التطبيق.

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وتعود القصة حينما أجرى غرانت اتصالاً عبر "فيس تايم" يوم إجازته مع صديق له ولكنه لم يرد فأضاف عددًا أخر من أصدقائه في محادثة ولكن الصبي وجد نفسه قادرًا على سماع كل ما يدور حول هاتف صديقه الأول الذي لم يرد.

ومع ملاحظة المشاركون معه في المحادثة نفس الأمر بخصوص صديقهم الأول أعادوا الأمر مرة ثانية ووجدوا أنفسهم قادرون حتى على الوصول إلى كاميرا الشخص الذي لم يجب على الاتصال.

ومن جانبها أوقفت شركة آبل الأمريكية ـ بعد أسبوع من اكتشاف الطفل للثغرة ـ خاصية المحادثة الجماعية "فيس تايم" التي نتجت عنها الثغرة.

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ويأتي ذلك بعد تدوين ميشال تامبسون، والدة الطفل، حسابيها في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر: "لقد اكتشف ابني ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد لآبل.. وبسبب هذه الثغرة يستطيع المسخدم أن يتنصت عليك في جهاز آيفون وآيباد دون موافقة منك.. عندي فيديو يثبت هذا، كما أنني قدمت تقريرا بشأن الثغرة لدى أبل.. والآن أنتظر سماع جواب يقدم التفاصيل، أمر مخيف".المزيد:

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