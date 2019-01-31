شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشرد 14 مقدسيا من بلدة سلوان بعد هدم منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت عائلة المواطن المقدسى مجدى أبو تايه، مساء أمس الأربعاء، منزلها فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن أبو تايه - فى تصريح أمس الأربعاء أن بلدية الاحتلال أبلغته بقرار الهدم، وأمهلته حتى الأحد المقبل لتنفيذه، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذه وعليه دفع "تكاليف وأجرة الهدم للبلدية"، لافتا إلى أن قرار الهدم النهائى صدر رغم فرض مخالفة بناء عليه قيمتها 55 ألف شيكل (الدولار 3.6 شيكل).



وبذلك تكون بلدية الاحتلال قد شردت اليوم 14 مقدسيا، بعد هدم منازلهم فى بلدة سلوان، بحجة "البناء دون ترخيص"، حيث أوضح مركز معلومات وادى حلوة/ سلوان، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا للمواطن عيسى جعافرة، بينما قام المواطن مجدى أبو تايه بهدم منزله بيده بقرار من البلدية.



وأشار المركز إلى أن المواطن مجدى أبو تايه شرع مساء بهدم منزله بيده، مستخدما أدوات الهدم اليدوية، علما أن المنزل قائم منذ 4 سنوات، ويعيش فيه 6 أفراد بينهم "4 أطفال، أكبرهم 7 سنوات وأصغرهم 3 أشهر.



وأضاف المركز أن جرافات بلدية الاحتلال هدمت منزل عيسى جعافرة بعد محاصرته بالكامل وإغلاق محيطه والانتشار فى الشوارع المؤدية إليه.



كما قامت عائلة العباسى مساء اليوم بإكمال هدم موقف لسياراتها بقرار من بلدية الاحتلال.



وهدمت جرافات الاحتلال اليوم بناية تضم 3 شقق سكنية و3 تجارية إضافة لبركسين (هنجرين)، فى حى وادى الجوز بمدينة القدس.