العراق يعلن اعتقال القاضى الشرعى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال القاضى الشرعى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى نينوى.

وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم الداخلية العراقية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية أمس الأربعاء "إن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية وبعد متابعة مستمرة لبقايا العصابات الإرهابية، ألقت القبض على أحد قادة داعش فى حى الواسطى بكركوك".



وأضاف المتحدث الأمنى العراقى أنه "كان يعمل ما يسمى القاضى الشرعى فى نينوى"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالته للقضاء لاستكمال أوراقة التحقيقية".



يذكر أن القوات الأمنية العراقية مستمرة فى عمليات الدهم والتفتيش التى تنفذها لاعتقال المطلوبين بتهم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من البلاد، حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد كبير من المطلوبين غالبيتهم عناصر فى تنظيم "داعش"، وتمت إحالتهم إلى القضاء.