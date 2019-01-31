شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية العودة الطوعية بالسودان تعلن خطتها لـ2019 لخدمة 700 ألف عائد فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسودان، عن خططها لعام 2019 والتى تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى دارفور، لخدمة 700 ألف عائد من النازحين، بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه.

وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين، الأمير تاج الدين الطاهر، إنه تم إعداد خطة المفوضية لعام 2019 وفقا لموجهات وزارة المالية التى تستهدف البرامج والمشروعات ذات الأثر على حياة ومعيشة المواطنين.

وأوضح أن الخطة تستهدف برامج توفير مطلوبات العودة الطوعية لعدد 700 ألف عائد، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والاستقرار فى 430 منطقة.



وأضاف أن الخطة تستهدف مشروعات الخدمات الأساسية من صحة، تعليم، مياه، مراكز الشرطة بالإضافة إلى توفير مواد الإيواء والغذاء ووسائل وسبل كسب العيش.



ونوه بأن الخطة تضمنت توفير خدمات فى مناطق إعادة التوطين والإدماج للراغبين وعدد من البرامج والأنشطة، مبرزا أن تكلفة تنفيذ الخطة تبلغ 3.4 مليار جنيه سودانى مساهمة من حكومة السودان إضافة إلى الشركاء الوطنيين والدوليين.