شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» ينبّه: تقلبات جوية على الرياض ومكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تقلبات جوية على الرياض ومكة المكرمة، خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والقويعية والرين وحوطة بني تميم والخرج والأجزاء المجاورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة مماثلة باستمرار هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة ومكة المكرمة والكامل وثول ورابغ والجموم وخليص وذهبان ورهاط ومدركة وبحرة والشعيبة وعسفان والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.