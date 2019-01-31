شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بـ«العويقيلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في العويقيلة، مساء أمس الأربعاء، حادثة سقوط طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخراج الطفل، وتوفي لاحقًا في المستشفى.