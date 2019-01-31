محمد بن راشد: إمكاناتنا الصحية هدفها سعادة الإنسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، امس، معرض الصحة العربي في نسخته الرابعة والأربعين الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى أربعة أيام.

وقد تجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه شركات عالمية كبرى متخصصة في قطاع الرعاية الصحية بكل جوانبها من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوية وأخرى لتجهيز المستشفيات وإدارتها وتشغيلها بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي الذي اتجهت الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى توظيفه في الصناعات الطبية على مستوى العالم.

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جولته في قاعة زعبيل التي تضم نخبة من الشركات العالمية التي تعرض أحدث منتجاتها من أجهزة ومعدات تتواكب ومتطلبات الرعاية الصحية حول العالم.

وكانت المحطة الأولى في جولة سموه جناح شركة «سيمنس» الألمانية العالمية التي تشارك في دورة المعرض الرابعة والأربعين بجهاز حيث يسمى بالتوأم الرقمي (ديجيتال توينز) الخاص بالعمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات، وأهم خصائص هذا الجهاز التعريف بحالة المريض وسجله الصحي وتهيئته قبل دخول العملية، حيث إن الطبيب المعالج يكون على اطلاع كامل بحالة المريض وخطوات إجراء العملية.

ثم توقف سموه عند جناح مستشفى الدكتور سليمان حبيب، واستمع سموه من الدكتور حبيب إلى حجم ونوع استثماراته في دولة الإمارات، خاصة في دبي، والتسهيلات التي يحظى بها من قبل جميع الجهات المتخصصة التي تعمل بديناميكية عالية، ومسؤولية وطنية، من أجل إزاحة أية عراقيل أو صعوبات إذا وجدت، للتسهيل على المستثمر.

وفي القاعة رقم 3 تعرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى برامج وزارة الصحة ومبادرتها الجديدة (الممر الصحي الذكي) الذي تنفذه بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، من أجل خدمة المسافر، وإسعاده، وأطلق سموه مبادرة البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ثم توقف سموه خلال الجولة عند جناح مصنع في بي إس للأدوية، واستمع من القائمين على المصنع إلى شرح مفصل حول عملياته ومنتجاته من الأدوية والعقاقير الطبية التي يوفرها المصنع في الدولة، وهو صناعة وطنية بالكامل.

ثم زار سموه جناح هيئة الصحة في دبي، وتعرف من خلال الشرح الذي قدمه الأطباء والمسؤولون في الهيئة إلى أهم مبادراتها الجديدة، والحلول الذكية ونظام (التوريد الذكي A1) وهو نظام الذكاء الاصطناعي للعقود والمشتريات، وهو الأول من نوعه في حكومة دبي.

وتعرف سموه كذلك إلى المبادرة التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية في إطلاق مستشفى دبي للأسنان، كما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في ختام جولته على أول دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لاستخدامها في المناطق الشديدة الازدحام، وكذلك اطلع سموه على مبادرة (من دبي إلى العالم) وتختص بتصنيع المواد الأولية للإسعاف بالتعاون بين المؤسسة وشركة (لم تر).

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان حريصاً على زيارة هذا المعرض الذي يعد ثاني أكبر المعارض الصحية والطبية على مستوى العالم، والتقى سموه خلال جولته في ردهات وقاعات المعرض العديد من المشاركين العالميين الذين يمثلون أكثر من أربعة آلاف شركة وجهة مما يزيد على ستين دولة، بما فيها دولة الإمارات.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا التجمع العالمي الذي يعكس مدى اهتمام دول العالم والشركات التابعة لها في القطاعين العام والخاص، بأهمية المعرض لعرض وتسويق منتجاتها ومبتكراتها من أجهزة ومعدات طبية وصحية توظف لخدمة الإنسان ورعايته الصحية.

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات، قيادة وحكومة، بتوفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية من أجل إسعاد المواطن وحمايته من الأمراض، خاصة الخطيرة منها، لأن الإنسان كما قال سموه هو أساس التنمية، ومحورها الرئيسي، وعليه يجب أن يكون معافي سليماً في كل زمان ومكان كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية، والإسهام بفاعلية وبكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير في بلادنا.

ورحب سموه بجميع العارضين والزوار والمستثمرين الذين يفدون إلى دولتنا ما يعكس ثقتهم بمؤسساتنا وقوانيننا التي تخدم وتحمي المستثمر، وتوفر له البيئة الحاضنة والآمنة والمجدية اقتصادياً.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، وحميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، إلى جانب عدد من وكلاء ومديري الإدارات بوزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.

(وام)