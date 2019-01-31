الإمارات: واشنطن والأمم المتحدة تتابعان سير اتفاق السويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن واشنطن والأمم المتحدة، تعملان على الحفاظ على سير اتفاق استوكهولم في الطريق الصحيح، مؤكداً أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بتنفيذ الاتفاق في الحديدة. وقال إن التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد. وقال قرقاش، في تغريدات على «تويتر» باللغة الإنجليزية أمس، إن الميليشيات الحوثية، تعرقل مهمة المراقبين وتمنع سفن الإغاثة من دخول الموانئ، وأكد أنه من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إجراءات عاجلة، للضغط على الحوثيين

للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال: «إن ستة أسابيع منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار، قامت خلالها الميليشيات بما يقرب من 1000 انتهاك قتل فيها 71 يمنياً وجرح 534 جراء هجمات بقذائف الهاون، استهدف بعضها الإمدادات الغذائية والأسواق العام».

وقال وزير الدولة: «إنه بعد ارتفاع كبير في انتهاكات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، قام التحالف أمس، بضرب 10 معسكرات للحوثيين خارج محافظة الحديدة».

وشدد على أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وإنعاش أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدماً في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه، مشيراً إلى أن انتهاكات الحوثيين المسجلة تمثل عائقاً حقيقياً أمام السلام.