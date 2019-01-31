شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين تتعاونان في ترميم «نزل السلام» و«الركن الأخضر» بالمحرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، عن إطلاق مشروع إعادة ترميم وتأهيل بيتين أثريين في مدينة المحرق.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن تفاصيل المشروع بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.

ويأتي المشروع تنفيذاً للاتفاقية التي وقعت على هامش اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية البحرينية في المنامة أواخر العام الماضي.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين القائمة على التاريخ المشترك وتكامل الرؤى، مشيراً إلى أن مشروع الترميم يرسخ البعد التاريخي والثقافي بين الشعبين.

وقال:«يعكس المشروع مدى التقدم الذي حققته العلاقات الثقافية بين البلدين بفضل التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات الثقافية في البلدين، لتصبح علاقاتنا مثالاً يحتذى في المجالات الثقافية والإبداعية بين شعبين تربطهما علاقات الأخوة ووحدة المصير والهدف المشترك».

وتمنى سفير الدولة لدى البحرين أن يستمر الحراك الثقافي والفني بين مفكري ومثقفي البلدين بشكل متواصل ومتجدد في مختلف المجالات، خصوصاً مع افتتاح البيتين رسمياً واستضافة فعاليات ثقافية وفنية وأدبية مشتركة تعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين.

وأكدت نورة الكعبي في كلمة لها أن المشروع يجسد العلاقات الإماراتية البحرينية المميزة، وحرص البلدين على الحفاظ على الإرث التاريخي والأصول الثقافية والحضارية في ظل خصوصية العلاقات الثنائية القائمة على روابط راسخة وتاريخ مشترك، مع وحدة المصالح والتعاون البناء لما فيه خير الإنسانية.

وأشارت إلى أن مثل هذه البيوت تحوي إرثاً ﺣﻀﺎرياً غنياً ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، كما أنها تعبير عن رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز علاقات الأخوة التي تربط شعبي الإمارات والبحرين الشقيقة.

وكشفت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عن إطلاق اسم «نزل السلام» على البيت الأول، و«الركن الأخضر» على الثاني، وأن كليهما يحمل دلالات مرتبطة بشخصية الشيخ زايد، فهو كان رجل السلام والإنسانية والتسامح، وأولى اهتماماً بالبيئة والزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارات. وذكرت أن اسم الشيخ زايد سيوضع على البيتين.

وقالت نورة الكعبي: «سيتحول البيتان إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺎت للترويج للثقافة والفنين الخليجي والعالمي من خلال إقامة ندوات ومهرجانات تساهم في صون الثقافة الخليجية وتحفظها لأجيال المستقبل»

وأضافت: «ينسجم هذا المشروع مع استراتيجية الإمارات في الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني».

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة «في عامٍ احتفلنا خلاله بحدثين تركا الأثر العميق في تاريخ بلَدينا، المحرّق عاصمة الثقافة الإسلاميّة و«عام زايد» الذي عكس ملامح إنسان العطاء والمحبّة، يسعدنا أن نعلن رسمياً من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث الأهلي تعاوناً مثمراً يضع امتداداً جغرافياً وثقافياً لسيرة المغفور له بإذن الله الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيّان في وطنه الثاني، وبالتحديد في المحرّق التي اعتادت أن تستقبل، منذ مجلس الشيخ إبراهيم، أسماء كل من آمن بالثقافة عنواناً لمجتمعاتنا».

وأضافت«نشكر باسم مجلس أمناء المركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، وبالأخص نورة بنت محمد الكعبي التي آمنت بعمل القطاع الخاص في نهضة منطقتنا، مثمنين هذا التعاون الذي يعزز مسيرة علاقتنا الأخويّة، ومتمنين لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، مزيداً من النجاح والتقدّم والازدهار».

12 طالباً

يتضمن المشروع إشراك 12 طالباً جامعياً من الإمارات مهتمين بالآثار والعمارة، بهدف تنمية خبراتهم ومعارفهم بأفضل الأساليب المتبعة في صيانة المواقع الأثرية، والتعرف على أنماط العمارة القديمة. ويمثل هؤلاء الطلاب جامعات زايد، والإمارات، وأبوظبي، والشارقة، ونيويورك أبوظبي.

لؤلؤ وثقافة وبيئة

سيكون نزل السلام مقصداً لزوار مسار اللؤلؤ والمدينة التاريخية، ويستعيد بيئة البيوت البحرينية الأصيلة، ويستقبل القادمين إلى المدينة ويقدم لهم تجربة استثنائية تهتم بتفاصيل الحياة البحرينية ومعايشة بيئتها العمرانية.

وسيحول الركن الأخضر إلى ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻌﻨﻰ بأرﺷﻔﺔ اﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺑﺘﺮﻣﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ. وبالمبنى حديقة عمودية فريدة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ في منطقة الشرق الأوسط وتحتوي على 200 نوع من النباتات ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ الحديقة ﺗﺠﺪدﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﻴﺎة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺮاﻗﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻌﻞ اﻹﻳﻨﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﻫﻲ رﻣﺰ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.