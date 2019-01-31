الإمارات و5 دول عربية تبحث اليوم بالأردن التطورات الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للأردن للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد اليوم، في البحر الميت بحضور وزراء خارجية السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لملك الأردن تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه، حمّل ملك الأردن سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

كما استقبل العاهل الأردني إلى جانب سموه، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال لقاء ملك الأردن مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، وأعرب الملك عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية عن نتائج مثمرة.

وأكد ملك الأردن أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية، وشعوبها.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث شدد ملك الأردن على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - «الإسرائيلي» على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر اللقاء أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومستشار ملك الأردن مدير مكتبه.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وصل إلى الأردن، أمس، وكان في استقباله في مطار الملكة علياء الدولي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

ويعقد وزراء خارجية الدولة الست اجتماعهم التشاوري اليوم، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويبحثون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ويتبادلون وجهات النظر حول سبل التعامل معها، بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة، ويخدم المصالح والقضايا العربية. (وام)