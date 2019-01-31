شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تعدم فتاة فلسطينية قرب القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهدت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» في القدس المحتلة بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، في حين اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، وسط تزايد وتيرة الهدم لمنشآت الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، بينما أصيب شاب بجروح، جراء دهسه من قبل مستوطن أثناء قيادته دراجته الهوائية في بلدة الفندق شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن ساري سمير برهم (20 عاما)، من سكان قرية كفر قدوم، تعرض للدهس من سيارة مستوطن وهو يركب دراجة هوائية على الشارع الرئيسي في بلدة الفندق.

وأطلق جنود الاحتلال، أمس، النار على فتاة فلسطينية على حاجز «الزعيّم» شرقي القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتاة البالغة من العمر (16 عاما)، وهي طالبة في الصف الحادي عشر. وأكدت مصادر أن الشهيدة هي: سماح زهير مبارك من سكان رام الله. وأفادت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال اطلقوا النار على الفتاة للاشتباه بمحاولتها تنفيذ عملية طعن، مما أدى إلى استشهادها متأثرة بجروحها.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال بما فيها جريمة إعدام الطفلة سماح مبارك. ودانت الوزارة جريمة إعدام الفتاة بحجج وذرائع واهية، واعتبرتها امتداداً لمسلسل الإعدامات الميدانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ضمن حربها المفتوحة على الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وهدمت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، بناية سكنية تعود للمواطن خالد المالحي، بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي، بحجة البناء دون ترخيص. وتتكون البناية التي دمرتها جرافات الاحتلال من طابقين وتشتمل على ثلاث شقق سكنية وثلاثة مخازن ومحل تجاري.

واستولت قوات الاحتلال، على بركسين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني، بأن قوة من جيش وآليات الاحتلال، اقتحموا خربة الدير، وقاموا بتفكيك بركسين ثم استولوا عليهما، وإثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وهدمت جرافات الاحتلال، أساسات وأعمدة مخازن قيد الإنشاء، في بلدة حواره جنوب نابلس. ومنعت قوات الاحتلال، عمال لجنة إعمار الخليل من ترميم وإعمار منازل مواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل.(وكالات)