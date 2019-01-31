شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوي السعودي يدمر «مسيّرة» حوثية متجهة لأبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة من دون طيار (درون) معادية، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة أبها السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير معروف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، مضيفاً: «تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره».

وذكر المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه «من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية». واختتم المسؤول العسكري تصريحه بأن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات، الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

في الأثناء، أمهلت قبائل تابعة لحجور في حجة اليمنية، ميليشيات الحوثي، 12 ساعة للانسحاب من مديرية أفلح الشام ورفع نقاطها ومغادرة المنطقة ورفع الحصار عن القبائل في مديرية كشر المجاورة. وأعلن الشيخ محمد حمود غوث، أحد شيوخ قبائل حجور، أن أمام الميليشيات 12 ساعة لرفع نقطتها من خط النيد في مديرية أفلح الشام التي تعد بوابة كشر، محذراً من أنهم إذا لم ينسحبوا فقد «أعذر من أنذر».

وشهدت منطقة النيد في أفلح الشام تبادلاً لإطلاق النار بين مسلحين قبليين متضامنين مع أهالي حجور وعناصر حوثية أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الميليشيات. من جهة أخرى، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة «الجوه بقريات»، وهي البوابة الشرقية لمديرية كشر-حجور، واستهدفت مقراً للميليشيات، ما أدى إلى مقتل 10 من عناصرها وجرح آخرين.

وقُتل طالب وأصيبت طالبة، في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف إحدى مدارس قرى مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي، إن قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيات من مواقع تمركزها في مديرية خدير، سقطت على مدرسة مؤقتة في القرية.

وأضاف المصدر أن القذيفة أسفرت عن مقتل الطالب أحمد عبد الغفور الحميدي (13 عاما)، وإصابة طالبة (18 عاما). وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، تجدد القتال بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية في جبهة مقبنة حيث صدت قوات الجيش هجوماً للميليشيات استهدفت من خلاله استعادة مرتفعات العودية.

ولقي 8 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني، بمديرية باقم شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من الميليشيات، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ. وأسفر الكمين عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها.(وكالات)