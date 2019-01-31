قمة العالم

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ابن الديرة

أيام قليلة وتلتئم قمة عالمية جديدة للحكومات في دورتها السابعة، محققة عاماً بعد عام، مزيداً من الإنجازات، والنجاحات، والإضافات، إلى مسيرة العمل الحكومي على مستوى دول العالم، غيرت الكثير من المفاهيم وطرق العمل التقليدية على صعيد العمل الحكومي في الكثير من الدول المشاركة، وتلك التي تستفيد من النتائج حتى لو لم تشارك مباشرة.

وقمة الحكومات التي تعقد سنوياً منذ عام 2013، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحولت من خلال دوراتها الست الماضية، من حدث دولي جديد ومتميز، إلى مؤسسة عالمية تستهدف الارتقاء بطرق عمل الحكومات، وهي القوى التنفيذية الملقاة على عاتقها قيادة قاطرة العمل والتطوير، وتوفير احتياجات البلاد، والارتقاء بمستويات المعيشة، وتوفير حياة كريمة للبشر.

لقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مكانتها المتميزة التي تحتلها بين دول العالم، بفضل سياستها الحكيمة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وباتت في وضع تستحقه عن جدارة، بعد أن جمعت نخباً من المجددين والمبتكرين على مدار دوراتها الماضية، لتطوير العمل الحكومي بما يخدم تحقيق نتائج أفضل في مواجهة التحديات المختلفة.

ويأتي اختيار القمة لثلاث دول كضيوف شرف في دورتها السابعة، وهي أستونيا وروندا وكوستاريكا، دليل متابعة ورصد لكل حركات التطور والحياة التي أحدثتها حكومات هذه الدول لخير شعوبها في ميادين مختلفة، حتى باتت تستحق أن تكون ضيف القمة لتعرض ما لديها أمام العالم بأسره، خاصة أن هنالك العديد من الدول التي تتوق لاستلهام تجارب ناجحة لتدب الحياة في عروقها بعد أن نخرها الفساد، أو البيروقراطية.

لقد نجحت القمة في ترسيخ نموذج جديد للشفافية الحكومية، وأرست مبادرة ضرورة التواصل مع الجمهور حول القضايا الوطنية، وساعدت على الصعيد المحلي في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفتحت مجالاً رحبا لحوار مفتوح بين قيادات الصف الأول وقيادات العمل الحكومي، وباتت مصدر أمل للشعوب في تغير أحوالها وتبدلها إلى الأفضل، وكان التتويج بإطلاق دليل الحكومات نحو العام 2071، كأول مشروع من نوعه لتطوير العمل الحكومي لخمسين سنة مقبلة.

140 دولة تتبنى 7 توجّهات محورية لخدمة 7 مليارات إنسان، ضمن 200 جلسة و600 متحدث بينهم رؤساء دول، وسياسيون، ومفكرون، وسط حضور 30 منظمة دولية، وعقد 16 منتدى عالمياً، إلى جانب 20 اجتماع طاولة مستديرة، وسط حضور 4000 مشارك، كلها أرقام ستكون حاضرة في القمة، خلاصتها وهدفها الأسمى سعادة الإنسان، وراحته.

الدورة السابعة التي نقف على أبوابها، ستشكل من دون أي شك، إضافة مهمة للإنجازات السابقة، على الجميع أن يبدع في استغلالها لمصلحة تحسين أوضاع الشعوب.

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