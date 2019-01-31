25 مليون إسترليني لمدير في «باركليز» مقابل مال حمد بن جاسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوالى جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية، تزيد على ضعف النسبة المتعارف عليها، إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008.

وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تكشفت خبايا وممارسات غير شريفة قام بها المسؤولون السابقون خلال الأزمة المالية عام 2008، التي دفعتهم إلى القيام بعمليات رصدها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني، الذي قدم المتهمين إلى المحكمة، بعدما أوقعتهم أساليبهم الملتوية في قبضة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الذي قام باستغلال الموقف، وتمكن من الحصول على اتفاق استغل بموجبه سلطاته، كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس لهيئة الاستثمار في قطر آنذاك، لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية، من أموال صندوق قطر السيادي، ومن شركة وهمية خاصة أنشأها بعيداً في أحد «الملاذات الضريبية الآمنة».

وأفادت الصحيفة بأن هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، استمعت خلال جلسة، أمس الأول الثلاثاء، إلى محتوى رسالة بريد إلكتروني تثبت أن روجر جنكنز، أحد المتهمين من المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، طلب الحصول على مكافأة تقدر ب25 مليون جنيه استرليني مقابل ما قام به من مجهود لجلب رأس مال من قطر، تجنب خضوع البنك لخطة الإنقاذ الحكومية البريطانية في عام 2008، زاعماً أنه استحق هذه المكافأة لأن ما قام به ساعد على إنقاذ البنك والمستقبل الوظيفي لقياداته التنفيذية.

وتأتي رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها جنكنز إلى زميله المدير التنفيذي ريتش ريتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بعد موافقة البنك على الاستثمار القطري وتوقيع الاتفاق «المشبوه» على استثمار رؤوس أموال قطرية مقابل عمولات شخصية سرية لمصلحة جاسم بن حمد.

ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني 4 من المديرين التنفيذيين السابقين في باركليز بالتحايل عبر تزوير بيانات لتمرير قيام باركليز بدفع عمولات سرية لحمد بن جاسم، على شكل أتعاب مقابل خدمات استشارية، غير موجودة أصلاً، مقابل موافقة الأخير على استثمار أكثر من 11 مليار جنيه استرليني في البنك.

وأشار ممثل الادعاء إد براون، إلى أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية كانت «زائفة»، وأتت لتغطية العمولات التي طلبها حمد بن جاسم، موضحاً أن المستثمرين لم يتم إدراجهم في قائمة المدعى عليهم، ولا يخضعون للمحاكمة، ليس لأنهم أبرياء وإنما لأنهم غير ملزمين قانوناً بتقديم إفصاح بشفافية عن ذممهم المالية في بريطانيا.