مثقفون: أهلاً بالبابا في وطن الإخاء الإنساني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود ومحمدو لحبيب

الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للإمارات، حدث بارز له دلالاته المهمة فيما يتعلق بتكريس السياسة الاستراتيجية للدولة في مجال التسامح وتوطيده بين أكثر من 200 جنسية تسكن على أرضها، كما أن تزامن هذه الزيارة مع إعلان 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، يضفي عليها بعداً مفاهيمياً عميقاً ومهماً بالنسبة لمستقبل التعايش واحترام خصوصيات الآخر لا في الدولة فقط بل في العالم كله.

التسامح قيمة إسلامية أصيلة تدرجت عبر السنوات وفي كل تاريخ وحضارة الأمة الإسلامية لتصل إلينا في عصرنا الحالي، فمنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتد إشعاع تلك القيمة الإنسانية ليصل إلى فترات حكم الدولة الأموية في دمشق، والدولة العباسية في بغداد، واستمر كذلك في الأندلس التي يذكر المؤرخون أنها شهدت تعايشاً فريداً من نوعه بين الأديان السماوية الثلاثة تحت حكم وراية الإسلام.

اختارت الإمارات مبكراً نهج التسامح منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث غرس قيم التسامح بين كل ساكنيها، واحتفى بالوافدين إليها، وأرسى قواعد احترام الآخر، وهو ما سارت عليه الدولة طيلة العقود الماضية حتى أصبح التسامح هوية تعرف بها الإمارات. ”الخليج 365” استطلعت آراء بعض المثقفين حول الزيارة ومعانيها وأهميتها في تكريس التسامح محلياًً وعالمياً.

الباحث الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي في الشارقة، اعتبر أن الزيارة تعطي عدة مؤشرات مهمة ترتبط بالخيار الاستراتيجي الذي تبنته الدولة فيما يتعلق بالتسامح، وقال: «في حقيقة الأمر الزيارة تعطي مؤشرات جادة على أن التسامح ليس مجرد شعار فقط في الدولة، بل هو تجسيد لكينونتها وأصالة تلك القيمة الإنسانية الرفيعة داخلها».

وأضاف: «التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية فقط، بل هو قيمة معيارية في التنمية، تساهم في رفعة وازدهار المجتمع، وتعزز النمو والأمن والرخاء والاستقرار، والمجتمع الإماراتي بطبيعته مجتمع منظم يضع خططه الاقتصادية ويدعمها بالقيم الأخلاقية النبيلة وعلى رأسها التسامح».

وشدد بوشليبي على أهمية زيارة البابا للدولة وارتباطها بسياستها في الانفتاح على كل العالم وتوطيد العلاقات معه فقال: «بابا الفاتيكان يمثل جزءاً كبيراً من هذا العالم الذي نحن فيه، وبما أن الإمارات مهتمة في إطار سياساتها العامة بالانفتاح على كل العالم من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، فإن هذه الزيارة ستشكل تعزيزاً لجهود الدولة في خدمة التسامح، والبحث عن المشترك بين الناس وتعزيز قيم الحوار».

وأكد بوشليبي أن الدولة رسخت لقيمة التسامح منذ أيام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ودعمت ذلك من خلال المساعدات الخارجية، والاهتمام باللاجئين في شتى بقاع الأرض وليس في المنطقة العربية والإسلامية فقط، وأضاف قائلاً: «الإمارات بذلك تعطي درساً للعالم كله أن فكرة التسامح ليست هي أن أعفو عمن ظلمني وأخطأ في حقي، بل هي أعمق من ذلك، فالتسامح جزء من فطرة المسلم ودينيه وتكوينه الأصيل».

رسالة مختلفة

بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أكد أن المجتمع الإماراتي يعيش التسامح منذ أمد بعيد وهو جزء من طبيعته، ويتعامل مع كل الجنسيات الموجودة معه على أرض الإمارات من ذاك المنطلق الفكري الأصيل، وقال: «لو نظرت إلى نمط العلاقات بين المواطنين ومختلف الجنسيات الأخرى التي تعيش هنا، لوجدت أن أساس تلك العلاقات والارتباطات هو قيمة التسامح، وهو ما يشي بتجذرها في نفوس وعقول الإماراتيين جيلاً بعد جيل، فالإمارات منذ بدايات القرن العشرين كانت حضناً آمناً لمجموعات عديدة من مختلف الأديان والأعراق، عاشت هنا ومازالت».

ونبه البدور إلى أن إعلان الإمارات لعام التسامح، ليس أمراً عرضياً، بل هو نتاج رؤية تشدد على قبول الآخر بكل اختلافاته، وقال: «التقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على أرض الدولة، يعزز ويؤكد نهج الإمارات في تدعيم واستمرار قيمة التسامح الأصيلة على أرضها، وهو يعني كذلك تقديم رسالة مختلفة للعالم عن الإسلام، بعيداً عن الصورة المشوهة السائدة في معظم دول الغرب، والتي زرعها بعض المتطرفين والإرهابيين من خلال ممارساتهم السيئة والتي لا تفهم ديننا وقيمنا الحضارية فهماً صحيحاً».

وأضاف: «التثاقف مرتبط بالتسامح ومعزز له، ذلك أنه فكرة تستدعي الأخذ والعطاء باحترام تام للآخر وخصوصياته الثقافية، وهو ما يجعل الإنسانية كلها تعيش في وئام وانسجام وأريحية، أي أن التثاقف هو روح التسامح ولبنته الأولى».

حب البشر

المخرج والممثل المسرحي حميد سمبيج يرى أن الإمارات واحة للتسامح في كل العالم، وأنها تؤكد ذلك منذ عهد الشيخ زايد وحتى الآن، وقال: «منذ بداية إنشاء الاتحاد وحتى اليوم وكلمات وأفعال الشيخ زايد تعزز فينا قيم التسامح وحب البشر جميعاً، فمن خلال اهتمامه بكل المقيمين هنا مهما كانت أديانهم وأعراقهم، تجلت روح الإمارات التي تعتبر نفسها مسؤولة عن نشر التسامح بين الناس، ولو نظرت إلى منظومة القوانين التي تطبقها الدولة على كل السكان مواطنين أو مقيمين لوجدت أنها صممت لترسخ التسامح والانسجام بين كل المكونات».

وأشار سمبيج إلى الدور الذي لعبته الأبحاث الثقافية والتاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توطيد قيمة التسامح فقال: «أبحاث سموه وزياراته ونقاشاته مع مختلف الفئات والأديان والأعراق حول العالم تؤكد سعي القيادة الرشيدة لتعزيز فكرة التسامح وإعطائها بعداً ثقافياً كبيراً».

واعتبر سمبيج أن زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تكريس لقيمة التسامح في الإمارات التي تتبع نهجاً يتسق مع الإشارة القرآنية (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)، ودولتنا تريد إيقاف العنف والتطرف والقتل الأعمى.

الفنان المسرحي إبراهيم سالم أكد محورية مفهوم التسامح في الدولة وأصالته منذ عهد الشيخ زايد الذي رسخه كثقافة تناقلتها الأجيال، حتى أصبحت الإمارات منارة للتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر، وقال: «قيمة التسامح التي تدعو لها دولتنا هي في معناها دعوة للنظر للآخر من خلال إنسانيتنا المشتركة، والتعامل معه على ذلك الأساس، قبل النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه».

وأضاف: «الزيارة ستكون فرصة لتعزيز ما تقوم به الإمارات في مجال نشر التسامح وترسيخه كنهج واستراتيجية، وإعطاء صورة واضحة عن فائدته الأكيدة في توطيد العلاقات بين البشر»، مؤكداً أن التسامح دائماً يتغلب على الأفكار السلبية وعلى منهج الفرقة والشقاق والتطرف.

نهج حضاري

الروائية أسماء الزرعوني لفتت الانتباه إلى أن ميزة التسامح الذي تعتمده الدولة كنهج هي أنه يكرس الاحترام بين المكونات الإنسانية، وقالت: «نحن نعتز بهذه الزيارة لأنها تؤكد قيمتنا في عيون الآخرين، وتعزز من الاحترام الذي تحظى به دولتنا في جميع أنحاء العالم بوصفها منارة للتسامح».

وأشارت إلى أن نتائج نهج التسامح في الدولة واضحة للعيان في نماذج عديدة من السلوكيات، وقالت: «في كأس آسيا لكرة القدم الجارية حالياً، وخلال مباراة الهند والإمارات، قام مواطن هندي من المقيمين في الدولة برفع علمي الدولتين مع بعض، وهذا يؤكد الحب الذي تحظى به دولتنا في نفوس المقيمين فيها بفضل انفتاحها على الآخر وبفضل التسامح الذي تحرص عليه».

وشددت الزرعوني على أن الإمارات تعطي بدعمها للتسامح رسالة للمسلمين وللعرب بأن هذا النهج هو ما سيعزز صورة حضارتهم الحقيقية، ويمحو ما ارتبط بها في الفترات الأخيرة من صور سلبية عنيفة ومتطرفة.

الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، بيّن أن الزيارة تؤكد أن دولتنا شجرة وارفة الظلال، وواحة بديعة تسكنها الأرواح المتآلفة المحبة للسلام والإنسانية، وهي تؤمن أن الحب والتسامح لا بد منهما من أجل عمارة الأرض، ففي غياب هذه القيم الإنسانية سترجع الإنسانية قروناً إلى الوراء، وتهدم كل الجمال الذي تعبت عليه نفوس عملت من أجل أن ترسم على جدران الزمن لوحات فنية بديعة.

وأشار البريكي إلى أن الحضارة العربية قد عرفت قيمة التسامح منذ أن بزغ فجر الدين، الذي هو امتداد ومكمل للأديان السماوية التي جاءت لحفظ الحقوق، ولتنزع من صدور الناس الغل والحقد والتناحر والأنانية، وتزرع فيها شجرة التسامح ليستظل الجميع تحتها، وتجلت تلك العظمة حين قال النبي الكريم يوم فتح مكة للذين رفعوا في وجهه السيف، وحاصروه ووقفوا في طريقه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

واعتبر أن الإمارات جسدت هذا المفهوم منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجه قادة الدولة الذين آمنوا بهذا النهج الذي تكلل بإنشاء وزارة للتسامح.

وشدد البريكي على ضرورة سيادة القيم الفاضلة والأخلاق، فالأمة في هذا الوقت الذي يتعالى فيه صوت الكراهية، هي في أمس الحاجة إلى أن تقيم مثل هذا التواصل والتلاقي، لتعيد التوازن للإنسانية.

نموذج فريد

الشاعر خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أرجع الاهتمام بالتسامح الديني والثقافي في الدولة إلى التراث الإماراتي الأصيل، الذي يحمل تلك القيم ويحتفي بها ويعلن عنها ويروج لها، فعادات وتقاليد أهل الإمارات قديماً وحديثاً تعكس القيم النبيلة المتوارثة، التي أصبحت راسخة في وجدان كل من يقطن على أرض الإمارات الحبيبة، والتي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون بمحبة ووئام، ذلك أن تجربة الإمارات تعد الأكثر عمقاً بين دول العالم في ترسيخ التعايش السلمي، مستمدة ذلك من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بهذه القيم إيماناً مطلقاً.

وبين الظنحاني أن زيارة بابا الفاتيكان للدولة، والتي تعد الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي، تعكس بجلاء الدور الحضاري للإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان حول العالم، كما أن هذه الزيارة التاريخية لم تأتِ من فراغ، فبابا الفاتيكان يدرك أهمية الإمارات كونها نموذجاً فريداً في التسامح بين الثقافات والحضارات وأتباع الديانات المختلفة، وهو يعلم أنها دولة بنيت على أسس صلبة وسليمة، قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر وإشاعة روح المحبة والسلام.

تعزيز الإيجابية

الشاعر طلال الجنيبي أوضح أن التسامح صار هوية للإمارات، وزيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للدولة تأكيد عملي لقيمة التسامح السامية التي تعزز المشاعر الإيجابية الداعية إلى الانفتاح على الآخر، مع الاحتفاظ بالهوية الذاتية المعبرة عن وعي متقدم بأهمية قبول الاختلاف ونبذ التعصب والكراهية، فالعالم كله صار الآن يبحث عن مثل هذه الفضائل السمحة التي تمثل ترياقاً للعنف وحالة العداء بين الثقافات، والادعاء بوجود ثقافة تتفوق على الأخرى، فالإنسانية من أصل واحد، ويجب أن يعم الحب والسلام كافة الأرض، لذا نرى الإمارات تدعوا على الدوام لسيادة السلام في كل العالم.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت وبشكل كبير وملهم، في إدارة التعدد داخلها، وأصبحت نموذجاً في التعايش السلمي بين الثقافات والأديان، من خلال احترام الخصوصية، وتقبل الاختلاف، وعدم رفض الآخر بسبب اعتقاد أو انتماء.

الخير والجمال

الشاعر إبراهيم الهاشمي رأى أن الزيارة تؤكد قيمة التسامح في دولة صارت اليوم عنواناً للسلام وللمحبة والتعايش، عبر عملها الدؤوب والمتواصل عبر السنين لتسود هذه الأخلاق على مستوى كل العالم، ومن هنا يتبين لنا لماذا يرغب الناس من كل أرجاء المعمورة في العيش في الإمارات، فالبشر لا يعيشون في الأماكن التي تنتشر فيها الحروب والصراعات، ويفضلون دائماً الدول التي تسود فيها قيم الحب والخير والجمال والحرية.

وصية خالدة

الخطاط خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، أكد أهمية الزيارة، مستذكراً تلك الصورة التاريخية الزاهية، والواقعة التي رسخت في قلوب وأفئدة المسلمين، في «الوصية العمرية»، وهي العهدة التي حملها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل القدس عندما فتحها المسلمون عام 683م، فأمن فيها المسيحيين على أموالهم وكنائسهم وممتلكاتهم، واعتبرت تلك الوصية واحدة من أهم الوثائق في التاريخ الإسلامي الداعية للتسامح.

وأوضح أن الإمارات نهلت من تلك المنابع الصافية في التراث الإسلامي والعربي، فالإسلام أفضل من جسد روح التسامح، فهو الدين الذي يحترم الرأي الآخر، والإمارات قد وعت ذلك وتمثلته، وجميع الأديان تعيش فيها في سلام ومحبة وألفة، وتضم على أرضها كل دور العبادة، ويمارس الجميع طقوسهم في حرية كاملة ودون تدخل من أحد.

مقام رفيع

الشاعرة الهنوف محمد، نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ترسم من جانبها لوحة زاهية الألوان، بمداد المفردات الشاعرية الأنيقة التي اختارتها بعناية، عندما أشارت إلى قيم الحب والتعايش الراسخة في الإمارات، وترى أن تلك الزيارة التاريخية لشخصيتين لهما مكانتهما الدينية في العالم، تؤكد وتعزز وتقر بذلك المقام الرفيع الذي وصلت إليه الدولة في ترسيخ قيم التسامح.

وأكدت الهنوف أن الإمارات طبقت مفهوم التسامح قولاً وفعلاً، عبر احتضانها بكل ود لثقافات وأعراق وأديان مختلفة تعيش في سلام وحرية وأمن، وبالتالي فإن مثل هذه الزيارة تؤكد هذا التوجه الحضاري باعتبار أنه الأفضل والأمثل للبشرية.