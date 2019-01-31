شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الأديان: التعايش ميزة تاريخية يتوارثها أبناء الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: يمامة بدوان

أكد عدد من ممثلي الأديان المقيمين في الدولة، أن التعايش هو ميزة تاريخية يتوارثها أبناء الإمارات، الذين يمارسون أسمى معاني التسامح وتقبل الآخر في أسلوب حياتهم اليومية، من دون تمييز بين لون، أو جنس، أو معتقد، إيماناً منهم بأن الجميع سواسية، حيث أصبح بمثابة رسالة واضحة للعالم أن الأديان تدعو للسلام ونبذ العنف وترسخ معاني «الأخوة الإنسانية» القائمة على التسامح، وهو ما يعكس نجاح النموذج الإماراتي المتفرد في التعايش السلمي والتسامح في احترام خصوصية الأفراد في المجتمع.

وقالوا ل«الخليج» إن الإمارات دولة استطاعت أن تبرهن للعالم أجمع، وخلال مدة قصيرة، أن السلام الاجتماعي لا تخلقه الهوية الدينية، حيث إن الإمارات لا تمارس الحب والتسامح مع أبنائها والمقيمين على أرضها فقط، بل تعدى ذلك إلى أن تكون نموذجاً عالمياً، والعالم يتمنى الوصول إلى هذه الدرجة التي بلغتها.

وأوضحوا أن الإمارات باتت تشكل بيئة وأرضاً خصبة للمحبة والسلام العالمي، خاصة أن هناك أكثر من 200 جنسية مختلفة العقائد والديانات والألوان تعيش على أرضها، من دون تفرقة، كما أنها أضحت قبلة للتسامح الديني والاعتراف بالآخر والتعايش الحضاري بين مختلف الجنسيات والأديان، فضلاً عن الاعتدال والتوازن والعيش المشترك.

الدور الحضاري للإمارات

قال الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة القبطية المصرية بالشارقة، إنه ليس غريباً على الدولة، نجاحها في جمع ما يزيد على 200 جنسية مختلفة الأعراق والأديان والأجناس، على مبدأ التعايش والمحبة، كما أنه ليس غريباً على الدولة اختيار عام 2019 عاماً للتسامح، واستضافة البابا فرانسيس المرتقبة للإمارات، وهي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى منطقة الخليج العربي، كذلك استقبالها في العام 2014 للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً استقبالها في العام 2007 للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، ما يعكس الدور الحضاري للإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان.

وأضاف أن من يعيش على أرض الإمارات يتعلم معنى التعايش، فهي دولة تتصف بالحزم والتسامح في آن واحد، حيث يقيم فيها أكثر من 200 جنسية مختلفة، تتمتع بحقوقها وحرياتها كافة، شرط الانضباط للقوانين، وهذا هو السر في جمال الإمارات، مشيراً إلى أن إحاطة الجميع بالرعاية والحماية، يجعلهم يمارسون التسامح في حياتهم اليومية، بل ويترجمون ذلك خلال ذهابهم في إجازات إلى بلدانهم الأم.

ولفت إلى أنه عند الحديث حول المحبة والتسامح في دولة الإمارات، نستطيع استرجاع كلمات البابا شنودة الثالث في تدشين كاتدرائية «الانبا انطونيوس» للأقباط الأرثوذكس بأبوظبي عام 2007، الذي قال «سعة هذه الكاتدرائية تبين سعة صدور وحب حكام دولة الإمارات التي أعطتنا مكاناً واسعاً، رحباً للصلاة فيه».

وتابع أن الشرط الأول للتسامح الحقيقي هو المعرفة، معرفة حقيقية بالذات والتاريخ والهوية، وأيضاً معرفة بالآخر، تاريخاً وثقافة وفكراً، وهذا بالفعل ما يتميز به «عيال زايد»، بدءاً من القيادة الرشيدة ووصولاً إلى الشعب الإماراتي، وهنا لمسنا معاني التسامح الحقيقي المبني على قاعدة المعرفة الرصينة، حيث بات التعايش منهجاً راسخاً، فصار العيش المشترك والتعددية والتسامح من أهم الصفات التي تميز المجتمع الإماراتي.

نموذج عالمي

بدوره، أوضح الأب فلوباتير حبيب، راعي الكنيسة المصرية بالشارقة، أن الإمارات دولة استطاعت أن تبرهن للعالم أجمع، وخلال فترة وجيزة، أن السلام الاجتماعي لا تخلقه الهوية الدينية، ولكن يخلقه الانتماء إلى الوطن، كذلك الاستمتاع بعطايا الله، ونجد أن الكل في دولة الإمارات، أياً كان معتقده الديني أيضاً هو يستمتع بعطايا الله لهذا البلد الآمن المحب للسلام والتسامح والداعي إليه.

وأضاف أن الإمارات اتخذت قرارها بعدم التمييز، وهذا سر نجاحها، وتميزت به وبادرت إليه قبل الجميع، منذ النشأة والتأسيس، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إن حرية المعتقد مكفولة لكل شخص متواجد على أرض الإمارات ويمارس حياته من دون خوف، وهو ما جعل أي مقيم يشعر بالحرية لمجرد وجوده على أرض عنوانها التعايش مع الآخر.

وقال حبيب إن الإمارات لا تمارس الحب والتسامح مع أبنائها والمقيمين على أرضها فقط، بل تعدى ذلك إلى أن تكون نموذجاً عالمياً، والعالم يتمنى الوصول إلى هذه الدرجة، فهي الدولة الوحيدة التي فيها وزير للتسامح، بل نجد ذلك المنهج لكل شخص مواطن ومقيم داخل دولة تأسست على الحب والمساواة والعدالة وحرية المعتقد، وأكثر دول العالم أمناً وأماناً وتسامحاً.

أسلوب حياة

أكد منصف وليم عزيز، قبطي مصري يقيم في الدولة منذ 29 عاماً، أن سبب نجاح الإمارات على المستوى العالمي يكمن في جمعها لمختلف الأديان، والتعايش السلمي بين الجميع، من دون النظر إلى جنسية الفرد، أو مذهبه، أو لونه، الأمر الذي جعلها حلماً يسعى للوصول إليه الجميع، من شتى أنحاء العالم.

وتابع أن أسلوب الحياة في الإمارات الذي يسوده كل معاني التعايش، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الأديان تدعو للسلام، ونبذ العنف، وترسخ معاني «الأخوة الإنسانية» القائمة على التسامح والاحترام المتبادل، والتعاون الإنساني، وهو ما يعكس نجاح النموذج الإماراتي المتفرد في التعايش السلمي والتسامح في احترام خصوصية الأفراد في المجتمع الإماراتي.

دولة قانون

بدوره، ذكر أنطوان عبدالمسيح، يعمل مندوب مبيعات، أن أكثر ما يميز الإمارات عن غيرها من البلدان هي أنها دولة قانون، تعامل الجميع سواسية، الأمر الذي يجعل الفرد يشعر بالأمن التام، كما أنها تحترم الأديان، وممارستها، وبالتالي فإن الإنسان يؤدي صلاته وعقائده بكل أمان.

وقال إنه يتمنى أن تكون كل دول العالم مثل الإمارات، بما فيها من محبة، ورحمة، وتسامح، وأمن، وسلام، واستقرار، دولة تأسست على الحب واحترام الآخر، من رمز الحب والسلام في عالمنا المعاصر المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس بذور المحبة والسلام والتسامح في نفوس الجميع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، فأثمرت في قلوب أبنائه والمقيمين على هذه الأرض.

محبة وألفة

أما بالنسبة لأنطون بشارة الشيخ، سوري الجنسية ويقيم في الدولة منذ 37 عاماً، فأكد أن أجواء المحبة والألفة التي وجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، جعلته على يقين أنها بلاد خيرها ليس لأهلها فقط، بل لكل من تطأ قدماه أرضها، وهذا ما تترجمه القيادة الرشيدة من أفعال، لافتاً إلى أن الإمارات كانت أول دولة تقوم بتعيين وزير للتسامح، الأمر الذي يعكس اهتمامها البالغ وجهودها المتميزة في مجال نشر قيم الوحدة والتعايش السلمي والتسامح بين مختلف فئات المجتمع من جميع الأديان، خصوصاً أن عالمنا المعاصر في أمس الحاجة للحفاظ على هذه القيم المجتمعية، التي لا تزال تضيع آثارها من المجتمعات تدريجياً من خلال تغلب الأفكار المنحرفة التي تقوم بنشر التشتت والاختلاف على أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت تشكل بيئة وأرضاً خصبة للمحبة والسلام، حيث يعيش على أرضها المئات من الجنسيات والعقائد من مختلف الديانات، ما يشكل إطاراً نموذجياً للعيش بين الشعوب بمحبة وسلام ووئام، في ظل علاقات أخوية وإنسانية، يسودها روح التسامح والتواصل والشراكة الحضارية في ظل تلك الرسالات السماوية.

ترجمة واقعية

من جهتها، قالت روزالين نبيل حبيب، إن قيادة الإمارات وشعبها جبلوا على العيش المشترك وفكرة تقبل الآخر وهم بطبعهم متسامحون، حيث إن التسامح طبيعة متأصلة في نفوس أبناء زايد، كما أن القوانين التي أصدرتها دولة الإمارات خرجت لتنظيم التسامح، وليس فرضه بالقوة، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، وهذا ما ترجمه المواطنون والمقيمون على أرض الواقع، من خلال تعاملهم فيما بينهم، والذي يبين أرقى صفات الحضارة.

وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة تمثل عاصمة العالم للسلام والتسامح، وتعمل جاهدة لنشر مبادئ التسامح وقيمه بين مختلف الشعوب التي تقيم على أرضها، حيث نجحت في ذلك بشكل مطلق، وأصبحت مقصداً لكل من يبحث عن السعادة والرخاء.

عدم تفرقة

وأكدت هنادي محيسن، فلسطينية، أن ما تقوم به دولة الإمارات من احتضان للتنوع وعدم التفرقة، مثال يجب أن يتم الاحتذاء به في كل الدول، حيث تتم ممارسة الشعائر بحرية كاملة وانفتاح على المجتمع، وتحقق شعار المواطنة الحاضنة للتنوع.

وقالت إنه من الواضح أن دولة الإمارات تؤمن وتطبق التعددية وحرية العبادة للمقيمين كافة، على مختلف توجهاتهم العقدية، والذي يعد من أسرار دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد كياناً كبيراً من الناحية السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، بل في العالم، وتعد نموذجاً رائعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي في التسامح والمحبة، فكل العالم يقدرها ويقدر جهودها المعززة والراعية للسلام والتسامح.

توازن مشترك

بينما أوضح إيهاب طارق أبوالنصر، تونسي الجنسية، أن احتضان الإمارات لمختلف الثقافات العالمية والدينية، إنما هو تأكيد على دعمها للتعايش والتسامح بين بني الإنسان، كما أنه دليل على منهجها الرفيع الذي يعد أنموذجاً يحتذى به في دول العالم كافة.

وأضاف أن الإمارات وخلال فترة وجيزة، تمكنت من تجسيد معاني التعايش، بل وأصبحت نموذجاً فريداً للتسامح الديني والاعتراف بالآخر والتعايش الحضاري بين مختلف الجنسيات والأديان، فقد أضحت قبلة للاعتدال والتوازن والعيش المشترك، فالكل على هذه الأرض يعيش في بوتقة واحدة، وبيئة أصيلة تفعل القيم النبيلة المستمدة من الفكر الإسلامي السمح، والأخلاق الإنسانية العالية، خاصة قيم السلام والخير والعدل والمساواة، وغيرها من المبادئ والمفاهيم التي تصون حقوق الإنسان، وتحترم حقه في الحياة، وتؤكد الإمارات سياستها القائمة على الوسائل السلمية والوسطية لحل الخلافات.

قيم الاعتدال

من جهتها، أكدت هناء محمد الموسى، فلسطينية، تقيم في الدولة منذ 35 سنة، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عملياً للعالم كله، يثبت العلاقة الوثيقة بين السلام والاستقرار وقيم الاعتدال والوسطية والانفتاح من ناحية، وبين التقدم والنهضة من ناحية أخرى، وهو نموذج ملهم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها البشرية، وتكثر فيها أسباب الصراع والصدام وعدم الاستقرار، ويسقط الأبرياء في مناطق عدة من العالم، ويعاني ملايين البشر ظروفاً معيشية صعبة جراء النزاعات والصراعات المسلحة.

وتابعت: إن الإمارات ممثلة في قيادتها الرشيدة، أولت أهمية خاصة لتطوير وتحديث نظم التعليم لديها بشكل جذري، ليواكب المستجدات التقنية والثقافية، ويحقق الاستجابة الكاملة لاحتياجات التنمية ومتطلباتها، بما في ذلك التعايش مع الآخر من دون تعصب، أو تشدد، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن توفير التعليم للجميع يشكل إحدى القضايا الكبرى التي تستحق تسخير كل الإمكانات لمواجهتها، ولأن التعليم هو السلاح الأنجع لمواجهة الفقر والجهل، اللذين يشكلان أرضية خصبة لتنامي التطرف والإرهاب واتساع دائرتهما.

مبدأ إنساني وواجب شرعي

قال الشيخ سالم بن أرحمه الشويهي، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي متمثلة لتعاليم الإسلام السمحة، فتوحدت إماراتها امتثالاً لقول اﷲ‏: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، «وتعاونوا على البر والتقوى»، ولا تزال تتمثل توجيهات الدين الحنيف في جميع نواحي الحياة، وقد قام الاتحاد على السلام والسماحة للعالمين، وهذا ما دعا الناس من جميع أصقاع الأرض للعيش والاستقرار في هذه الدولة الفتية حتى زادت الجنسيات فيها على 200 جنسية من جميع البلدان والأعراق، لما وجدوه فيها من حماية الحقوق والأمن والأمان والاستقرار، فأصبحت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية، وكفلت قوانينها للجميع الاحترام والتقدير، وعدم التمييز، وأنشأت وزارة للتسامح لتعزيز هذه الثقافة على مر الأجيال، وهذا انعكاس لما يتحلى به شعب الإمارات من قيم الإسلام الحنيف، والعادات العربية الأصيلة.

وأضاف: التسامح والمعاملة بالحسنى واللين، مبدأ إنساني وواجب شرعي، يحترم كرامة الإنسان، فهو حق للناس جميعاً على اختلاف أعراقهم، وأنسابهم، وألوانهم، وأديانهم، قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس بنو آدم، وآدم من تراب».

وذكر: لقد عامل الإسلام غير المسلمين بتسامح ولين، وقرر مبدأ (لا إكراه في الدين)، ووضع أسساً من البر والإحسان في التعامل معهم، وقدم لنا صورة راقية، تبين كيف يكون التعاون الإنساني القائم على التسامح واحترام حقوق الآخرين.

احترام الآخر

قالت هنادي السمران، سورية الجنسية وتقيم في الدولة منذ 20 عاماً، إنه في ظل ما يعانيه العالم من اضطرابات واحتقانات وحروب وتوترات طائفية ودينية وعرقية، تستنزف جهده وتحرفه عن العمل المشترك من أجل رفاهية شعوبه، وسلامها، وتنميتها، وتعايشها، فإن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطاعت أن تجمع شتى الأجناس والألوان والمعتقدات تحت سماء واحدة، يعمها الاحترام المتبادل وتقبل الآخر.

وتابعت، أن العالم أحوج ما يكون إلى استلهام رؤى وأفكار الشيخ زايد في الدعوة إلى السلام العالمي، والتعاون بين الأمم والشعوب، من أجل إسعاد البشرية، وتركيز الجهد على التنمية باعتبارها الأساس القوي للاستقرار على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى العمل من أجل تعميق قيم التسامح والحوار بين الثقافات والحضارات في مواجهة دعاة الصدام والصراع

5 فبراير إجازة في «الخاص» لحاملي تصاريح مشاركة في فعالية زيارة البابا

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير/ شباط المقبل إجازة خاصة مقصورة على العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على تصاريح للمشاركة في الفعاليات التي ستقام في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات خلال الفترة 3-5 فبراير 2019.

ويأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للعاملين في القطاع الخاص بصورة أساسية للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، وبما يدعم من مكانة الدولة كنموذج فريد في تعزيز قيم التسامح في عام التسامح والانفتاح على الآخر، والتواصل والحوار بين الأديان والوسطية والتعايش بين أبناء أكثر من 200 جنسية ينعمون بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على ارض الإمارات.

يذكر أن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات تأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان.