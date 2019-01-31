«الشارقة للتخطيط» يوفر شواغر في معرض التوظيف 6 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يشارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في المعرض الوطني للتوظيف، الذي تنطلق فعاليات دورته ال21، في الفترة بين السادس والثامن من فبراير/‏‏ شباط المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتأتي مشاركة المجلس في المعرض الذي يقدم فرص توظيف للخريجين من أبناء الدولة في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ضمن منصة دائرة الموارد البشرية في الشارقة التي تعرض من خلالها الجهات الحكومية المشاركة طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها، حيث تستقبل الدائرة طلبات الباحثين عن عمل من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني في دائرة الموارد البشرية، وترد على استفساراتهم كافة، وكذلك إجراء عمليات تجديد البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة.

ويعرض المجلس شواغر بتخصصات فنية وهندسية وإدارية، بهدف استقطاب الكوادر البشرية الوطنية التي تمتلك مهارات تسهم في دعم خطة عمل المجلس واستراتيجيته في التميز المؤسسي في مجال التخطيط العمراني، وتقديم خدمات تلبي احتياجات السكان وتحفيز الأعمال.

وأكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، على أهمية المعرض، حيث نجح خلال العقدين الماضيين في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بدعم المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق الدولة بالكوادر البشرية المواطنة المؤهلة، مشيراً إلى أن هذه الكوادر تشارك بفعالية في مسيرة النهوض والبناء التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وأوضح الشيخ خالد القاسمي، أن مشاركة المجلس في المعرض، تواكب جهود حكومة الشارقة في تمكين الخريجين الجدد من تنمية مهاراتهم سواء عبر التدريب أو التوظيف، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تضع مستقبل أبناء الوطن وموارده البشرية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن المجلس يستقطب الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل، وفق تخصصات المجلس، ويعمل على تقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم، مثمناً جهود دائرة الموارد البشرية في الشارقة بدعم المجلس ومساهمتها الكبيرة في رفع كفاءة موارده البشرية.