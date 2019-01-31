60 ألف طلب عمل في معرض «توظيف أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

اختتمت، أمس الأربعاء، في أبوظبي فعاليات معرض «توظيف أبوظبي 2019»، الذي أقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حيث أتاح المعرض في دورته الثالثة عشرة، عبر مشاركة 107 هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة، 6500 وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل، فضلاً عن الحاصلين على الثانوية العامة. فيما بلغ عدد زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة نحو 19 ألفاً، وتلقى المعرض 60 ألف طلب توظيف.

19 % نسبة التوطين في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

شارك مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في المعرض، لعرض فرص العمل والتطوير المهني التي يوفرها للإماراتيين في المجالات الطبية والإدارية.

ويحرص المستشفى، منذ افتتاحه عام 2015، على وضع سياسة التوطين وتطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية في قائمة أولوياته الاستراتيجية. وقد تكللت جهوده بتحقيق نسبة توطين قدرها 19 في المئة نهاية عام 2018.

آلاف الطلبات في «إديك» و«أمرُك»

استقبلت شركات الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرُك»، وشركة إديك للصناعات الدقيقة وشركة بارج للذخائر ووحدة الصيانة البرية في جناحها في المعرض لمدة ثلاثة أيام آلاف طلبات الباحثين عن العمل.

تعيين جميع المتقدمين

قال أحد المسؤولين في جناح القوات المسلحة، إنها مستعدة لقبول كل الأعداد من الباحثين عن العمل لديها، بشرط استيفاء شروط التعيين واللياقة الطبية والصحية، مؤكداً أن المشاركة في المعارض تهدف إلى استقطاب وتوظيف أكبر عدد من الطلاب خريجي المراحل التعليمية من الذكور والإناث.

وأشار إلى أن تأهيل الملتحقين يجري داخل الدولة وخارجها، داعياً المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها، بحيث يتمكن المتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية، ومهاراتهم البدنية.

«مبادلة» تستهدف رفع نسبة التوطين

قالت فاطمة المرزوقي، رئيسة قسم التوطين في «مبادلة»، إن الشركة تهدف لرفع نسبة التوطين فيها إلى 100% مؤكدة حرص الشركة على توظيف المواطنين في كل قطاعات الشركة، تماشياً مع خطة أبوظبي 2030.