شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنة والانتماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

تبدأ المواطنة بالتّشكل في أي مجتمع من المجتمعات، حين يتحول أفراده من مجرد رعايا إلى مواطنين لهم ما لهم من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات، وهذه مسؤولية الدولة من جهة، والمجتمع، خاصة نخبه السياسية والثقافية، من جهة أخرى.

المواطنة هي غير الانتماءات، فالأخيرة سابقة للمواطنة، وهي قد تظل قائمة بعدها، فالمواطنة لا تلغيها بالضرورة لكنها تضعها في تراتبية أقل. يجب ألا يعلو أي انتماء، كائناً ما كان هذا الانتماء، أهو قبلي أم عشائري أم جهوي أم عرقي أم ديني أم مذهبي على المواطنة، فهي وحدها القادرة على استيعاب الانتماءات المختلفة في كنفها.

ليس من شأن المواطنة حين تسود كمنظومة قانونية - سياسية ومجتمعية أن تنهي الولاءات الأخرى، أو تصادر من أصحابها حق الانتماء إليها، ولكن نجاح المواطنة وتكرّسها في المجتمع يقتضي أن تكون لها الكلمة العليا، وعلى أصحاب الولاءات المختلفة الخضوع لهذا الشرط.

وفق هذا الفهم فإن المواطنة تجسيد لتمتع الذات بالحقوق والواجبات، ولكنها في الوقت نفسه اعتراف بأن للآخر، مهما كانت اختلافاتنا معه، الحقوق التي لنا نفسها، فالمواطنة ليست مجرد جنسية، أو وضعية قانونية يُعترف فيها للفرد بحقوق، ثم يجري تقييدها بقوانين، أو تشريعات، أو ممارسات تفرغها من جوهرها، أو بغياب فكرة التسامح التي تتطلب من الجميع القبول بالعيش في مجتمع متعدد الانتماءات والهويات.

وينبني على هذا أن الانتماءات الفردية أو الفرعية يجب ألا تتضاد مع مبدأ العيش الجماعي، لأنها انتماءات أضيق، في المفهوم وفي التمثيل من المواطنة، فمظلة هذه الأخيرة تغطي الجميع على تنوعهم وتعدد هوياتهم الفرعية.

ولا تؤسس المواطنة إلا في إطار دولة وطنية ذات سيادة على أراضيها، ومسؤولة عن حماية مواطنيها وضمان حقوقهم، وتأمين شروط مشاركتهم السياسية في إدارة الدولة، ومن هنا تجري نسبة المواطن إلى دولته، كأن نقول هذا مواطن أمريكي، أو فرنسي.. إلخ، حيث لا يمكن تصور نشوء وتطوّر مفهوم المواطنة خارج الدولة.

وتستمد الدول شرعيتها الداخلية من مواطنيها، وأي دولة تفقد هذا الشرط تعاني خللاً ينال من هذه الشرعية ويعرّض المجتمع والدولة، على حدٍ سواء، لمخاطر الانفجارات الاجتماعية والسياسية، لكن لكي تنشأ المواطنة يلزمها وجود دولة، فهي لا تنشأ إلا في إطار هذه الدولة، ولا يمكن أن تكون سابقة لها، وإذا انتفى وجود الدولة، إما بالاندماج وإما التفكك، فإن مفهوم المواطنة المنتسبة لها عرضة هو الآخر للتلاشي، إن فورياً، أو بمرور الوقت.

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