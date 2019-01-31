الإمارات تنفِّذ 4 محطات للمياه في كسلا بالسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعات تنموية، في محلية غرب كسلا بإنشاء 4 محطات، فيما تم توقيع 10 عقود بأمانة حكومة كسلا لتنفيذ 10 آبار للمياه الصالحة للشرب، فيما يُجرى الاستعداد لإنشاء محطات نيلية من نهر عطبرة لحل مشكلة العطش لدعم مشاريع استقرار وتوطين الرحل.

وقام ديوان ولي عهد أبوظبي بتمويل المشاريع التنموية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

افتتح حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، أمس، المحطات الأربع في مناطق (بركات، وأبوطلحة، والعالمية، ودريهيش) في محلية ريفي غرب كسلا، في إطار توطين الرحل من قبيلة الرشايدة وحل مشكلة العطش، تنفيذاً لبرنامج زيرو عطش الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي إن هذا المشروع التنموي يأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، واستكمال مسيرة الخير والعطاء الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين السودانيين في ولاية كسلا في ندرة المياه الصحية.

وقال إن إنشاء المحطات جاء تلبية وتضامناً مع الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان في ولاية كسلا السودانية، مشيراً إلى أنه تمت دراسة ظروفهم واحتياجاتهم الفعلية لهذه المحطات التي ستكون بلا شك نواة لتنمية المنطقة في مجالات عديدة.

وأكد أن المشروع يتميز بالحفاظ على البيئة والاستدامة من خلال تسخير الطاقة الشمسية في استخراج الماء من الآبار، والحرص على زيادة عدد المحطات إلى 10 محطات جديدة منتشرة في مختلف مناطق السودان، بعد التوقيع مع الشركة المنفذة للمشروع ضمن الخطة المستقبلية لتخدم شريحة أكبر من المواطنين السودانيين، وتوفير المياه بطريقة صحية بعيداً عن التحديات التي تواجه المناطق الريفية من ندرة المياه.

من جانبه، أعرب آدم جماع آدم، والي ولاية كسلا عن سعادته بهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه، والذي سيمد المنطقة بالماء العذب في ظل شح الماء وحاجة الأهالي للماء للشرب وللمواشي، مقدماً شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن إنشاء هذه المحطات بادرة طيبة في توفير بيئة مناسبة من خلال توفير المياه الصحية التي تقلل تكاليف الماء بشكل كبير، مما يساهم في استقرار أهالي المنطقة والبدو الرحل، مما ينعكس على المجتمع من رفع المستوى الاجتماعي والتعليمي، بالإضافة إلى تطبيق المحطات أفضل المعايير في استخراج الماء بالطريقة المستدامة بدون استخدام الأساليب القديمة والتقليدية لاستخراج المياه الجوفية.

من ناحيته أكد وزير البني التحتية والتخطيط العمراني مجذوب أبوموسى، مضي حكومة الولاية قدماً في تنفيذ برنامج زيرو عطش وحل مشكلة انعدام المياه في الولاية كافة، وكشف عن 28 دراسة لآبار جاهزة لدعم استقرار الرحل. (وام)