تظاهرة في بنغازي تطالب برحيل المبعوث الأممي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج عشرات المتظاهرين،أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي الليبية للمطالبة برحيل المبعوث الأممي غسان سلامة، بسبب تجاهله «المتعمّد لدور قوات الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتحامله عليه لصالح تيار الإسلام السياسي»، إضافة إلى «مغالطة الرأي العام»،فيما أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن الوضع في ليبيا ما زال يعاني تأثير التدخلات الخارجية، التي تعقد أكثر الخروج من الأزمة في هذا البلد.

ووفقاً ل «العربية نت»،تأتي هذه التحركات الشعبية بعد انتقاد سلامة للجيش الليبي في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن قبل أسبوعين، وتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في درنة، كما هاجم تحرّكاته في منطقة الجنوب.

وندّد المتظاهرون في خطاب مصوّر، بهذه التصريحات التي تشكك في عمل المؤسسة العسكرية في حربها ضد الإرهاب، وتقديم المبعوث الأممي «معلومات مغلوطة» حول العملية العسكرية التي يقودها الجيش للقضاء على العصابات المسلّحة في منطقة الجنوب، كما وجهوا له اتهامات بالانحياز لحكومة الوفاق الوطني.

وأحرق المتظاهرون الذين تجمّعوا أمام مركز بلدية بنغازي صور سلامة، ورفعوا لافتات تطالب برحيله، ورفعوا عددا من «مكانس يدوية»، وهي وسيلة احتجاج ظهرت في ليبيا منذ 2013 في تظاهرة طالبت آنذاك ب«كنس» المؤتمر الوطني العام وعدم التمديد في فترة ولايته.

من جهة أخرى،أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن الوضع في ليبيا ما زال يعاني تأثير التدخلات الخارجية، التي تعقد أكثر الخروج من الأزمة في هذا البلد.

جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رييتش جيمس، وذلك على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري - الأمريكي.

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الجانبان إلى الوضع في ليبيا، وجددا تأكيد تمسكهما بإيجاد حل سياسي وسلمي فيها.

على صعيد آخر، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في 2018.

من جهته،قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مؤتمر صحفي مع رئيس النمسا ألكسندر بيلين، الثلاثاء،: إن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 800 ألف، منهم 20 ألفا محتجزون في مراكز الإيواء.(وكالات)