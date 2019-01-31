إسبانيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:



أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله امس الأربعاء، في بغداد، العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، والوفد المرافق له، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فيما أكد العاهل الإسباني استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق، وقدمت السفارة الإسبانية لدى بغداد، اعتذاراً شديداً إلى العراق عن رفع العلم العراقي القديم خطأ على طائرة الملك الإسباني.

ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح، قوله، إن «العراق يسعى الى تطوير علاقاته مع محيطيه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة». ورحب صالح بدعم «المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما مناطقه المحررة». من جهته أبدى الملك الإسباني اعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب، مؤكداً حرص بلاده على «توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين واستعدادها للمساهمة في إعادة البناء الإعمار». وكان العاهل الإسباني وصل امس، الى بغداد في زيارة هي الأولى لملك إسباني إلى العراق منذ 40 عاماً. من جهة اخرى، قدمت السفارة الإسبانية لدى بغداد، اعتذاراً شديداً إلى العراق عن رفع العلم العراقي القديم خطأ على طائرة الملك الإسباني. وكتبت السفارة، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، «نقدم اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقهم علماً سابقاً لجمهورية العراق أثناء الزيارة». وأكدت، «سوف يتم تصحيح الخطأ عند المغادرة»، مشيرة إلى أنّ «الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز». وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي ذا النجوم الثلاث، والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره.