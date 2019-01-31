مواطن يقيم معرضاً بمنزله لأخبار «عاصفة الحزم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

علق المواطن مطر محمد المسافري، أخبار «عاصفة الحزم» وشهداء الوطن، على جدران منزله الشعبي المتواضع، تفاخراً بما تم إنجازه، بعد أن وضعها في 800 برواز، وعرض مقتنيات شقيقه الشهيد في منزله، وبروز العلم التي لف بجثمان شقيقه ليظل ذكرى تفتخر بها العائلة وزوار المعرض.

وبروز المواطن مطر المسافري من منطقة سهيلة في رأس الخيمة، وشقيق الشهيد راشد محمد المسافري 800 خبر من أخبار «عاصفة الحزم» وأخبار شهداء الوطن منذ بداية تدخل قوات التحالف العربي، إلى جانب الشرعية اليمنية من جميع الصحف المحلية، وعلقها على جدران منزله الشعبي، في المجلس والصالة والممرات، وقد تبقى عدد كبير منها لم يعلق لعدم اكتفاء مساحة جدران منزله.

وقال مطر المسافري، إنه بعد استشهاد شقيقي، أنشأت في منزلي متحفاً لشهداء الوطن، وأرشفت أخبار «عاصفة الحزم» وعملية إعادة الأمل في 40 ألبوماً مصوراً من أخبار الصحف المحلية.

كما بلغ عدد البراويز 800 برواز يحكي قصة الدور العسكري لقوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن، ولم تكف مساحة جدران منزلي الشعبي لتغطيتها كلها، كما دعمت المتحف بتوثيق الأخبار في ألبومات ضخمة وصل عددها 40 ألبوماً في كل ألبوم 100 صفحة، جلها عن أخبار «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل» في اليمن الشقيق، وأخبار شهداء الوطن وعودتهم مدثرين بعلم الدولة.

كما جمع مطر المسافري في منزله الشعبي، مقتنيات شقيقه الشهيد العسكرية، ومعرض عسكري مصغر عن زي قواتنا، إضافة إلى كتب مرجعية ومصادر مهمة عن الدولة.