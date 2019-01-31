بروكسل: لن نعيد مفاوضات «بريكست»..ولن نترك إيرلندا معزولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، رفضهم القاطع لطلب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، بإعادة التفاوض حول اتفاق الخروج من التكتل، مؤكدين، أنهم لن يغيروا موقفهم، وذلك بعدما صوت البرلمان البريطاني، على إعادة التفاوض بشأن إزالة بند «شبكة الأمان» الخاص بالحدود الإيرلندية، ما تسبب بردود فعل غاضبة من نواب أيرلنديين وإسكتلنديين، اتهموا لندن بخداعهم ومحاولة إرهابهم. واستخدمت ماي نتيجة التصويت فرصة لتفادي الخروج المرتقب لبلادها من التكتل الأوروبي في مارس/آذار من دون اتفاق، ووعدت بالعودة إلى بروكسل لتعديل النص. لكنها أقرت مع ذلك بأنها تواجه تحدياً كبيراً في إقناع بروكسل بإعادة التفاوض، في حين أن القادة الأوروبيون، يقفون في صف واحد، ضد ما وصفوه بتغييرات قد تزيد من «عزلة أيرلندا».

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني، في حوار إذاعي: «إنه وضع استثنائي عندما تتفاوض رئيسة وزراء وحكومة على اتفاق، ثم تعود، وخلال عملية المصادقة يصوتون برفض الاتفاق الذي توصلوا إليه»، مضيفاً: «كأنك تقول خلال المفاوضات إما أن تعطيني ما أريد، أو أقفز من النافذة».

وفي بروكسل، أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الذين يشعرون بالإحباط، ومن بينهم مفاوض بريكست ميشيل بارنييه، أن دول الاتحاد ال27 المتبقية متحدة ومصممة على عدم التخلي عن «شبكة الأمان» التي يعتقدون أنها مهمة للحفاظ على السلام على الحدود. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، أمام البرلمان الأوروبي، على أنه لم تتم إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست»، محذراً من أن التصويت البريطاني «يزيد من مخاطر الانسحاب غير المنظم» و«انزلاق إيرلندا الشمالية في ماضي الأوقات المظلمة».

وفي موقف مماثل لموقفي رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، حذر المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن إعادة فتح الاتفاق «ليست على جدول الأعمال».

وأصر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار، على أن «إعادة التفاوض ليست مطروحة على الطاولة».

وشدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، على أن اتفاق بريكست الأخير هو «الحل الأفضل والوحيد»، مشدداً على أن التكتل لن يترك إيرلندا معزولة. وصدرت ردود فعل غاضبة، من جانب أحزاب إسكتلندية وأيرلندية رئيسية، بعد إعلان ماي، رغبتها في إعادة التفاوض بشأن «شبكة الأمان».

وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في البرلمان البريطاني، عقب التصويت إن «إسكتلندا تعرضت لعملية خداع من جانب حزب المحافظين». وقال كريس هازارد، من حزب «شين فين» الأيرلندي في بيان بعد التصويت: «الحكومة البريطانية تحاول تهديد وترهيب الشعب الأيرلندي من خلال حدود مادية ومنحدر اقتصادي».

ويعتبر القادة الأوروبيون، أن بند «شبكة الأمان» المذكور في الاتفاق، ضمانة لمنع تعريض اتفاق السلام في إيرلندا للخطر.

ويمكن «لشبكة الأمان»، أن تؤدي قانونياً إلى بقاء بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي، من أجل إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة. ويدعو التعديل إلى استبدال «شبكة الأمان» ب«ترتيبات بديلة لتجنب حدود فعلية». وأيد البرلمان، أمس، إجراء غير ملزم يرفض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لكنهم طرحوا خطة أخرى، من شأنها إجبار الحكومة على إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد. (أ ف ب)