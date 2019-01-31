مادورو يتهم عسكريين بالتآمر وواشنطن بمحاولة اغتياله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء عسكريين منشقين تحولوا إلى «مرتزقة» بالتآمر من كولومبيا، لخلق انقسام في القوات المسلحة، ومحاولة اغتياله بأمر من واشنطن، مؤكداً على ولاء الجيش وإخلاصه له، مبدياً رغبته في التفاوض مع المعارضة المدعومة دولياً، واستعداد بلاده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، رافضاً بذلك المطالب الدولية بإجراء انتخابات رئاسية، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايد، ول«معركة فنزويلا من أجل الديمقراطية»، كما عبرت المغرب عن دعمها لجوايدو أيضاً.

وأعلن مادورو قبل الشروع بمسيرة إلى جانب 2500 عسكري أن«مجموعة من العسكريين المنشقين الذين تحولوا إلى مرتزقة بخدمة الأوليجارشية الكولومبية، يتآمرون من كولومبيا لتقسيم القوات المسلحة..وحيث يظهر خائن، سنحقق العدالة بحقّه».

ووسط دعوات بالنزول مجدداً إلى الشارع، أكد مادورو، أمس، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية استعداده للحوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية، ولإجراء انتخابات تشريعية، قائلاً: «إنني على استعداد للجلوس على طاولة التفاوض مع المعارضة لنتحدث لصالح فنزويلا، من أجل السلام ومن أجل مستقبل البلاد».

وأكد مادورو دعم الجيش له، وقال: «أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة درساً في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا». واتهم مادورو ترامب بإعطاء أمر لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله، مشيراً إلى أنه في حال اغتياله، فإن المسؤولية ستقع على البلدين.

من جهة أخرى، أجرى ترامب أمس، اتصالاً هاتفياً بجوايدو و«هنأه»، بعدما أعلن نفسه رئيسا بالوكالة. وكرر ترامب دعمه «لمعركة فنزويلا من أجل الديمقراطية».

وقال جوايدو في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن في دكتاتورية ويجب أن يُمارس ضغط» مضيفاً: «نحتاج إلى مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إلى قرار شبيه بقرار الولايات المتحدة»، معبراًَ عن قلقه من القمع الذي يمارسه نظام مادورو. وأكد جوايد أنه «تم توقيف 700 شخص أثناء تظاهرات فقط خلال الأسابيع الأخيرة. هناك 300 سجين سياسي في السجون».

ويأتي ذلك وسط تظاهرات للمعارضة الفنزويلية، لإقناع الجيش بالتخلي عن الرئيس الاشتراكي، والاعتراف بجوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.

في السياق نفسه، عبّرت السُلطات المغربيّة الثلاثاء عن دعمها لجوايدو، مرحّبةً بالتدابير التي اتّخذها من أجل الاستجابة للتطلّعات الشرعيّة للشعب الفنزويلي، وفق ما جاء في بيان رسمي. وأجرى وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء الماضي، محادثةً هاتفيّة مع جوايدو بطلب من الأخير، أعرب خلالها عن «دعم المملكة لكلّ التدابير المتّخذة من أجل الاستجابة للتطلّعات الشرعيّة للشعب الفنزويلي نحو الديمقراطيّة والتغيير».

(وكالات)