شكرا لقرائتكم خبر عن منى المري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافد للاقتصاد الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة ارتكاز لكل الاقتصاديات المتقدمة عالمياً، وتعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني الإماراتي.

وقالت إنه لهذا أولت الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي ضمن استراتيجياتها، وهيأت له الأنظمة التشريعية والاقتصادية والتجارية اللازمة لاستدامته، ما يدعو مختلف الجهات الحكومية إلى تقديم كل الحوافز والتسهيلات التي تمكن رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال افتتاح المري، مساء أمس الأول، النسخة الثالثة لمعرض «يمعه»، بمشاركة عدد من سيدات الأعمال الإماراتيات والخليجيات ومصممات وصاحبات المشاريع التجارية من الإمارات ودول الخليج.

ويضم المعرض الذي يختتم اليوم بنادي دبي للسيدات، العضو في مؤسسة دبي للمرأة، 107 منصات عرض لسيدات أعمال إماراتيات ومن السعودية والكويت والبحرين.

وتجولت منى المري، مع الحضور في أرجاء المعرض، مبدية إعجابها بتنوع المنتجات ورقيها وجودتها العالية. وقالت: «إن استضافة المعرض تأتي ضمن جهود النادي، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، بتوفير كل مقومات الدعم للمرأتين الإماراتية والخليجية بصفة عامة، وتقديم التسهيلات اللازمة لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع التجارية، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لرؤية دبي 2021، التي تؤكد الدور الاقتصادي للمرأة وتعزيز مساهمتها الفاعلة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة للدولة حاضراً ومستقبلاً».

حضرت الافتتاح فهيمة عبدالرزاق البستكي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وشمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة، ولمياء عبدالعزيز خان، مدير نادي دبي للسيدات.

وتشتمل المعروضات على منتجات متنوعة كالمجوهرات والعطور والإكسسوارات والملابس النسائية الجاهزة من عبايات وقفاطين، إضافة إلى مواد التجميل والمنتجات الغذائية وغيرها من احتياجات المرأة والأسرة.

وقالت لمياء خان: «إن تنظيم النادي واستضافته للعديد من المعارض الرامية إلى هذا الهدف، يأتيان ضمن خطة فعالياته السنوية التي تشتمل على أنشطة رياضية ومجتمعية وثقافية وترفيهية تستهدف المرأة والطفل، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تعد جزءاً مهماً من رسالة النادي».

وأكدت لمياء خان أن تنظيم المعرض التجاري في مقر نادي دبي للسيدات، بالتنسيق مع المصممتين الإماراتيتين سهيلة مدني، وثريا مدني، يأتي كذلك في إطار حرصه والتزامه بتقديم كل ما يلبي احتياجات المرأة من خلال توفير أرقى الخدمات التي تسهم في سعادتها واستقرارها اجتماعياً واقتصادياً.

وأضافت: يعد المعرض منصة مثالية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع التجارية من عرض وتسويق منتجاتهن والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين من داخل وخارج الدولة، في إطار الإقبال الكثيف على فعاليات النادي على مدار العام من الزائرات والعضوات من مختلف الجنسيات.

وذكرت أن النادي، استضاف ونظم العديد من الفعاليات والمعارض الداعمة لرائدات الأعمال، والتي تعد كذلك منصة مثالية للعضوات والزائرات للحصول على احتياجاتهن المتنوعة تحت سقف واحد، منها فعاليات «منصة رائدات الأعمال الإلكترونية - إنستا هب»، التي نظمت بالنادي في مارس/‏آذار من العام الماضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي»، بهدف دعم صاحبات المشاريع التجارية التي تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولفتت أيضاً إلى تنظيم النادي، فعالية «ردهة الصحة واللياقة»، في فبراير/‏شباط الماضي، إضافة إلى معرض «أفريكا بيوتي أغورا» الشهر الماضي.

ودعماً لمعرض «يمعه» وتشجيعاً للزائرات، يكون الدخول إلى نادي دبي للسيدات مجاناً للنساء والأطفال بين الرابعة عصراً والعاشرة مساء.