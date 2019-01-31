شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نرفض الوجود الإيراني في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مقابلة مع «الحرة» أمس، أن الإمارات تقف مع حماية الأكراد في سوريا من تبعات الانسحاب الأمريكي منها. وأعلن رفض الإمارات، إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا، وتشريع وجود غير عربي في أي دولة عربية مجدداً رفض الإمارات للوجود الإيراني في سوريا.
وقال قرقاش: «إن إيران تدرك أن هناك بعداً إعلامياً لبقائها في سوريا، ولهذا تريد استغلال ذلك لشرعنة وجودها، ويجب ألاّ تكون لها حرية الحركة في سوريا». وأضاف، أن إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، جاء بعد مشاورات أجرتها الإمارات مع بعض الحلفاء، بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.
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